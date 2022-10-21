Минобороны уничтожило в тылу 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ

В пятницу утром российские ракетные войска нанесли удар по территории завода «Коммунар» в Харькове. Там было уничтожено в цеху, 18 ракет для противокорабельных комплексов «Нептун». Их планировали направить на завод «Мотор-Сич» в Запорожье для оснащения боевой частью, но не успели.

Тяжелые бои продолжаются на бахмутском направлении, где ЧВК «Вагнер» уже подобрался к центру города. На донецком фронте наша артиллерия маринует Нью-Йорк, Авдеевку, Марьинку и Опытное.

Накалилась обстановка на Николаевско-Криворожском направлении. Для обеспечения безопасности мирных жителей, в связи с возможными массированными ударами ВСУ по гражданским объектам и людям, было принято решение о временном переселении граждан на левый берег Днепра и в другие области России. Киевская власть решила воспрепятствовать гуманитарной акции - ударили по мирным гражданам американскими ракетами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ракетной атаки иностранными наемниками переправы в Херсоне, где погибли четыре человека, а 13 пострадали. Среди погибших дети и журналисты.

По данным Минобороны России за это время наши военнослужащие на Николаевско-Криворожском направлении сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ, которые силами ротных тактических групп пытались занять Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск на Николаевско-Криворожском направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ на других стратегических направлениях: «на Красно-Лиманском направлении при форсировании реки Жеребец уничтожены 25 украинских военнослужащих, на Запорожском направлении - более 40, коме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье».

За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: в Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники, два склада боеприпасов, три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево Донецкой Народной Республики и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в воздухе уничтожены: 6 украинских беспилотников, 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационных ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Херсонской области и Каховской ГЭС.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

324 - самолета.

162 - вертолета.

2302 - беспилотных летательных аппарата.

383 - зенитных ракетных комплекса.

5939 - танков и других боевых бронированных машин.

874 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3513 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6685 - единиц специальной военной автомобильной техники.