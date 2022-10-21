Семен Слепаков получал в России по 2 миллиона в день за свои шутливые песенки

Семен Слепаков в той самой рекламе банка, за неделю работы над которой получил почти 16 млн рублей.

Новый русский израильтянин Семен Слепаков, который в этом году со всей семьей репатриировался на святую землю, теперь вынужден поумерить свои запросы. За концерты в Израиле русскому барду вряд ли кто-то заплатит столько же, сколько он привык получать в России.

О том, что Слепаков зарабатывал баснословные деньги, на днях рассказал Вячеслав Манучаров. Мол, ежегодно в качестве лица популярного федерального канала шоумен получал 120 миллионов рублей, то есть по 10 млн в месяц. И это не единственные доходы артиста.

Так, например, в 2016 году Семен Слепаков участвовал в рекламной кампании одного известного банка: соответствующий лот сайт KP.RU обнаружил в документах Госзакупок. Задача перед шоуменом стояла понятная: написать музыку и стихи про банк и сняться с этой песней в рекламных видеороликах, плюс фотосессия из шести утвержденных кадров. На всю эту работу заказчик отвел ровно неделю, а получил за нее Слепаков почти 15 млн 957 тысяч рублей: это более 2 миллионов в день (!).

- Стороны согласились, что продолжительность каждого дня для производства видеороликов составляет не более 12 часов с учетом времени на подготовку (макияж, прическа, подбор одежды) с двумя перерывами для отдыха продолжительностью от 30 до 60 минут, - указано в договоре.

Кстати, отдельно банк прописал, что по Закону о рекламе Слепакову (а он известный любитель матерных частушек) запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения, в том числе в отношении пола, возраста, национальности, профессии, флага и гимна Российской Федерации и тд. В результате за щедрый гонорар получилась вот такая нехитрая песенка:

- Вася взял в долгу Гены и вскоре отдал, - пел Семен в рекламе, которую до сих пор можно найти на YouTube.

- Потом взял немного больше и тоже отдал.

И так возвращал он в срок долгих много лет.

Жаль, что лишь в песне возможен такой сюжет.

А в жизни Гена ищет Васю, Вася прячется от Гены,

А в песне они лучшие друзья.

А в жизни Вася едет в тундру, чтоб там навеки затеряться.

Ведь песню можно сочинить, а жизнь нельзя, - заканчивал Слепаков и тут же шел рекламный слоган: "Не рискуйте дружбой ради денег! Деньги можно одолжить у банка...".

Напомним, сейчас Семен Слепаков живет с родителями в Тель-Авиве. Сюда же шоумен перевез и свою 92-летнюю бабушку. В России бард считался одним из самых дорогих юмористов: его ценник за 40-минутное выступление на корпоративе начинался от 30 тысяч евро.