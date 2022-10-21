Меньше секса, больше роботов и отмена пенсий: футуролог предсказал будущее стареющей планеты

Футуролог Фрумкин предрек снижение рождаемости на Земле в будущем Фото: Shutterstock

Ученые давно пугают весь мир начавшимся вторым демографическим переходом. Эта теоретическая модель предсказывает, что уже в ближайшем будущем общая рождаемость на планете упадет ниже уровня естественного воспроизводства населения. Собственно в развитых странах это давно произошло и сейчас рост населения мира обеспечивают только бедные страны третьего мира. А неуклонно растет рождаемость лишь в некоторых странах тропической Африки.

Одновременно все ярче проявляется другая тенденция - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения. Таким образом, возрастной баланс сильно меняется. Согласно прогнозам ООН к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет. Какое влияние это окажет на повседневную жизнь «Комсомолка» разбиралась с координатором Ассоциации футурологов Константином Фрумкиным.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК НАСТУПАЕТ

Последствия масштабного возрастного сдвига будут глобальными и затронут все стороны нашей жизни, уверен эксперт. В первую очередь, стоит ожидать резкого роста уровня автоматизации производства. Ведь человечеству грозит дефицит рабочей силы: будет не хватать и квалифицированных инженеров и простых уборщиков со шваброй.

- В конце ХХ века роботизация во многом была сознательно приостановлена. Тогда в мировую экономику оказались включены огромные массы дешевой рабочей силы из Китая и других азиатских стран. И необходимость в роботах отпала. Но сейчас уже сам Китай стоит перед перспективой демографического кризиса. Да и с экономическим ростом рабочая сила там стала не такой уж дешевой, - говорит Фрумкин.

Изменится и сама структура экономики. В ближайшие десятилетия увеличится доля потребителей пожилого возраста, следовательно вырастет роль медицины, а также услуг для людей старшего возраста. Новыми «золотыми жилами» могут стать дома престарелых, а вот число детских садов придется сократить. Хорошая новость: за счет роста инвестиций в здравоохранение, возможно, удастся добиться прорыва в лечении многих болезней.

Некоторые ученые прогнозируют бум виртуальной реальности для пожилых. С помощью таких сервисов люди, страдающие от проблем со здоровьем, смогут, не выходя из комнаты, вести «полноценную цифровую жизнь», путешествуя, развлекаясь и получая консультации специалистов.

РОБО-ВНУК ДЛЯ ЯПОНСКОЙ БАБУШКИ

Чтобы понять, какое будущее нас ждет, достаточно посмотреть на Японию – самую пожилую страну в мире. Здесь уже больше четверти всех жителей перешагнули рубеж в 65 лет. Страна восходящего солнца предлагает полный пакет высокотехнологичных услуг для своих пенсионеров. Тут и роботы-сиделки, которые могут не просто быть собеседником, но и готовы заменить живую медсестру. «Железяки» способны переносить пациента с кровати в кресло-каталку, поддерживать беседу и вызвать врачей в случае необходимости.

А концерн «Тойота» разработал робота-ребенка для тех пожилых, кто не имеет родных, но еще хочет нянчится с «внучком». Присутствие «куклы» способно скрасить одиночество пожилых, ведь робот имеет неплохой словарь для беседы и даже может «узнавать» своих близких.

Подобные роботы пока недешевы и позволить их могут не все. Правда, как считают многие футурологи, в недалеком будущем все будет наоборот: высокотехнологичные «примочки» станут уделом бедных. А вот для у состоятельных людей будет доступна по-настоящему эксклюзивная услуга - общение с живым человеком. Будь то сиделка, доктор или психолог.

НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ГЕРОИ

- Большие изменения ждут культуру - изменится ее центральный персонаж. Раньше, например, в центре литературы или кино почти всегда стоял мужчина в самом расцвете сил, которого окружали персонажи второго плана - старики, женщины, дети. Во второй половине ХХ века в центр культуры поставили подростков и молодежь – принадлежать к этой возрастной группе было модно, даже старики пытались показать, что они еще «юные и активные», а молодежный стиль моды завоевывал себе поклонников даже среди миллиардеров. Но в фильмах и книгах будущего центр внимания сместится на пожилых людей, - поделился прогнозами Фрумкин.

В общем, готовьтесь смотреть вместо студенческих комедий фильмы про любовь «бальзаковского возраста», а на смену романов про алкогольные и наркотические опыты, похоже, придут приключенческие драмы про вязание и походы по аптекам .

Роботы пока недешевы и позволить их могут не все. Фото: Shutterstock

НЕ ДО ТЕЛЕСНЫХ УТЕХ

Как считает Константин Фрумкин, в стареющем мире изменится взгляд людей даже на отношения полов. Это сейчас все пытаются эксплуатировать сексуальность, в том числе в рекламе товаров. Но что если подавляющее потенциальных клиентов бизнеса уже буду мало интересоваться телесными утехами, а все больше будут думать о духовной близости?

- Кстати, согласно последним соцопросам, нынешняя молодежь тоже заметно меньше проявляет интерес к сексу, чем поколение их родителей. Например, каждый восьмой житель Великобритании лишается девственности после 26 лет. Думаю, что во многом это связано с доступом к огромному спектру виртуальных развлечений, таких как социальные сети и компьютерные игры, - считает Фрумкин.

Стоит ли удивляться, что при таких вводных рождаемость в самых благополучных странах мира находится в свободном падении?

У старения населения, впрочем, есть одно неприятное последствие: ходить на работу, видимо, надо будет до упора. Даже богатые государства не смогут справиться с ситуацией, когда на одного работающего будут приходиться 2-3 пенсионера (а ведь есть еще дети, неработающие женщины, которые тоже надо обеспечивать!).

Футуролог Фрумкин предполагает, что пенсии в нынешнем виде будут отменены до конца XXI века. Однако вполне вероятно для пожилых сохранят некий набор натуральных льгот, вроде бесплатного продуктового пайка или проезда в транспорте. Кстати говоря, в перспективе это может помочь стабилизировать рождаемость. Люди станут заводить побольше детей хотя бы для того, чтобы получить гарантию безбедности старости.

КОНКРЕТНО

Коэффициент рождаемости в разных странах (среднее число рождений на одну женщину):

1. Нигер - 6,8

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15. Афганистан - 4,6

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52. Египет - 2,8

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67. Израиль - 2,6

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93-94. Казахстан - 2,1*

93-94. Индия - 2,1

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102. Франция - 2,0

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137. США - 1,8

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181. Великобритания - 1,6

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184. Россия - 1,5

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210. Китай - 1,4

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226. Южная Корея - 1,1

По данным ЦРУ за 2021 год.

* Коэффициент рождаемости в 2,1 считается минимально достаточным для воспроизводства населения, т.е. чтобы не было его ественной убыли.