Как победить пьянство? Путин дал совет

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. В самом начале президент заметил, что в регионе высокая безработица и сокращается строительство.

- Не очень понятно, почему так, что это такое, откуда это. Или есть какие-то объективные вещи, может быть? – спросил глава страны.

Руководитель региона объяснил, что это просто колебания статистики. А так, с 2018 года строительство выросло вдвое. Впервые за 20 лет ввели 35 тысяч квадратов жилья.

- В этом году мы сделаем рекордный для Колымы объем по асфальтированию дорог – 35 километров. Может кто-то удивится, что не много, а для Колымы это очень много, - заверил Носов.

Вот что еще происходит в области:

1. Частичная мобилизация завершилась. Ошибки были, но выводы уже сделаны.

2. Магадан посылает помощь поселку Ждановка в ДНР. Все котельные и электроподстанции в тех краях запущены. А еще отремонтированы две школы и два детсада.

3. Поначалу золотодобытчики не знали, кому в этом году продать драгоценный металл, но уже нашли новых клиентов за рубежом.

4. А вот рыбный порт «умер». Много затонувших судов на фарватере. Бизнес уже вложился в переработку рыбы и новые траулеры, осталось очистить проход для кораблей к пристани.

Президент внимательно выслушал губернатора, а в конце обратил внимание на проблему всей области.

- Один момент меня всё-таки настораживает. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры, - предположил Путин.

- Вы сказали также и о новых спортивных объектах – нужно, на мой взгляд, уделить этому больше внимания. Это объекты культуры, объекты спорта, физической культуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет, - посоветовал он.

Это уже второй раз, когда российский лидер обращает внимание на массовый алкоголизм в регионах. В середине августа президент объяснял главе Владимирской области, как побороть пьянство.