Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ-2022

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам VII Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября 2022 года. Соответствующий документ опубликован.

Президент России поручил Правительству РФ в срок до 15 ноября 2022 года представить предложения по совершенствованию особого правого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности на территориях опережающего развития. Из документа также следует, что особое внимание должно быть уделено созданию благоприятных условий для реализации с партнёрами из дружественных стран проектов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных проектов. Также Правительству России поручено в срок до 31 марта 2023 года внести изменения в Стратегию развития минерально-сырьевой базы, обратив особое внимание на вопросы, касающиеся геолого-разведочных работ и переработки дефицитных полезных ископаемых.

В рамках Поручений особо акцентировано внимание на обеспечении эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского пути, а именно: обновление тягового и подвижного состава железнодорожного транспорта, увеличение загрузки российских верфей, установление экономически обоснованного тарифа, жесткого графика и иных конкурентных условий для осуществления перевозок грузов по Северному морскому пути из Дальневосточного федерального округа в европейскую часть России и в обратном направлении.

Поручения Президента России предусматривают продление программы «Дальневосточная ипотека» на период до 2030 года. Отдельные Поручения даны таким организациям, как «Российские железные дороги», «ДОМ.РФ», «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», «ВЭБ.РФ», публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» и другим.

Кроме этого, Минвостокразвитию России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить проведение конкурсного отбора застройщиков в рамках программы «Дальневосточный квартал».

Отдельное внимание в документе уделено практическим задачам правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в частности, речь идёт о градообразующих организациях.

Фонду Росконгресс поручено в срок до 1 декабря 2022 года обеспечить проведение анализа и обобщение итоговых материалов Восточного экономического форума.

VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс.