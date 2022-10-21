В Индонезии рыбакам предложили ловить мусор

Необычная программа по очистке океана от пластика началась в Индонезии. Фото: Shutterstock

Необычная программа по очистке океана от пластика началась в Индонезии. На протяжении месяца министерство морских дел и рыболовства будет выплачивать по 10 долларов в неделю каждому, кто ежедневно будет вылавливать из воды 4 килограмма мусора. О своем участии в акции заявили 1721 человек. По данным местным СМИ, обычно заработок рыбаков меньше 9 долларов в неделю.

Индонезия является одним из крупнейших источников загрязнения морской среды пластиком в мире. В стране ежегодно производится около 6,8 млн тонн таких отходов. Лишь 10% из этого объема перерабатывается и как минимум столько же сбрасывается в океан. Такой мусор представляет опасность для морских животных, которые могут запутаться в нем или проглотить его, перепутав его с едой. Поедание пластика не только может повредить кишечник или желудок млекопетающего, но вызывает хронический, неутолимый голод.

«Они едят пластик, думая, что это пища. Представьте, что вы пообедали, а потом весь день чувствуете слабость и голод. Это, согласитесь, изрядно сбивает с толку», - комментирует Мэтью Савока, морской биолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Ежегодно не менее 100 тысяч морских жителей погибает именно из-за мусора. По статистике, около семи сотен видов морских животных уже проглатывали пластик или застревали в нем, как в паутине.

Ученные подсчитали, что, если сброс полимерных отходов продолжится сегодняшними темпами, к 2050 году масса мусора в океане превысит общую массу рыбы.

«Эта деятельность очень проста. И она повысит осведомленность заинтересованных сторон на море и людей во всем мире. Это важное моральное послание миру о том, что сбрасывать пластиковые отходы в море — это очень плохо. Надеюсь, это будет общенациональным проектом и, возможно, станет всемирной акцией», — заявил Сакти Вахью Тренггоно, министр рыболовства Индонезии.

Согласно оценкам, если сброс пластика в океаны продолжится нынешними темпами, к 2050 году он превысит всю биомассу рыбы. Индонезия планирует потратить 1 миллиард долларов на сокращение своих пластиковых отходов на 70% к 2025 году.