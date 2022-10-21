«Песня года» и «огоньки» пройдут без Леонтьева, Лорак и Реввы

Валерий Леонтьев в этом году не прилетел из США на заработки в России. А Александр Ревва исчезнув из главных телеконцертов, активно продается на частные мероприятия. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях идут жаркие споры в каком формате в этом году стоит делать новогодние огоньки. Очевидно, что музыкальные новогодние передачи состоятся – большинство пройдет в формате традиционных концертов и капустников. Подготовка к съемкам уже на финишной прямой. Правда списки артистов, поющих в этом году на праздничных «огоньках» изменяться.

3 декабря будут снимать «Песню года» - легендарный новогодний концерт с главными хитами 2022 года покажут 1 и 2 января на канале «Россия». Мы сравнили списки артистов новогодней съемки прошлого года и текущего. В этом году на «Песне года» не споют: Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, София Ротару, Александр Ревва. Валерий Леонтьев улетел на свою виллу в США к жене, раньше осенью он возвращался на заработки в России, а в этом году остался у океана. Отсутствие Софии Ротару объяснять не надо – семья певицы в Европе. У Манижи и хитов нет в этом году, и были непатриотичные высказывания. Ани Лорак сорвали осенний тур в Европе, но она рассчитывает заработать на частных предновогодних вечеринках в России. При этом Лорак в больших концертах не участвует – скорее всего, отказывалась еще до того, как узнала до отмены тура в Европе. Орбакайте в ноябре едет в тур по российским городам, однако два больших сольных концерта 31 декабря отменила и в афишах телеконцертов пока ее нет. Ревву бронируют на частные мероприятия, но в больших новогодних концертах его нет. Из больших звезд в «Песне года 2022» споют: Григорий Лепс, Shaman, Филип Киркоров, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Лолита, Игорь Николаев, Дима Билан, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Владимир Пресняков и другие звезды.

У Ани Лорак сорвался тур по Европе. Сейчас звезда в Москве и готова выступать на частных заказниках. Фото: СОЦСЕТИ

На 13 декабря запланированы съемки «Большого праздничного концерта. Наш Новый год» для одного из федеральных телеканалов. В этом праздничном списке пока также нет ни Лорак, ни Реввы. Поют главные звезды всех «огоньков»: Стас Михайлов, Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Люся Чеботина, Леонид Агутин, Надежда Кадышева, Стас Костюшкин, Владимир Пресняков, Таисия Повалий, Денис Майданов, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Эмин, Пелагея, Михаил Галустян, Александр Панайотов, Хор Турецкого, Наталья Подольская, Жасмин и другие артисты.

Все отметили, что Валерия Меладзе после его непатриотичной позиции нет ни в одном «огоньке», но он продолжает зарабатывать на частных мероприятиях — чаще в ближнем зарубежье. Уже начались продажи столиков на празднование Нового 2023 года со звездами. По традиции большой праздник с ресторанным обслуживанием и звездами будет в «Крокусе» 31 декабря. Загадывать желания там можно будет под песни лидеров всех новогодних частных мероприятий - Григория Лепса, Леонида Агутина, Zivert.