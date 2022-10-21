Знаменитый экономист из США, предсказавший кризис 2008 года, обещает крах мировой экономики: что будет с Россией

Нуриэль Рубини Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО СКАЗАЛ РУБИНИ

Все кто хоть маломальски разбираются в экономике или по крайней мере хотят произвести такое впечатление, обсуждают сейчас новый страшный прогноз известного американского экономиста Нуриэля Рубини. Для экономики Рубини — это как Гудини. Так же завораживает, только не трюками, а прогнозами. Прославился тем, что еще в 2006 г. предсказал мировой кризис, разразившийся двумя годами позже.

Вот и сейчас один из самых авторитетных в мире экспертов по вопросам глобальных финансов предрекает кризис почище прежних. Причина повышенной опасности в том, что сейчас в мировой экономике сошлись два неблагоприятных фактора — стагнация и инфляция. Этот кризисный коктейль получил название стагфляция. Такое в истории уже бывало, например, в 70-х, но сейчас ситуация гораздо тяжелее, говорит Рубини, которого в разных заграничных рейтингах считают где-то вторым, а где-то четвертым в списке «самых умных из живущих».

Свои мрачные прогнозы Рубини (недаром его называют Dr Doom, что можно перевести как Доктор Погибель) основывает на огромных показателях закредитованности мировой экономики. "Сегодня уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% в мире, и 420% в странах с развитой экономикой", передает его слова агентство Bloomberg. У России, к слову, с этим показателем все сравнительно неплохо — 17,8%, один из самых низких в мире.

К основным причинам сложившейся ситуации экономист относит ковид, украинский конфликт и внешнюю политику Китая. В результате темпы экономического роста будут замедляться, а стоимость продуктов питания — продолжать расти.

Рубини утверждает, что между США и Китаем уже существует холодная война, которая может перерасти в горячую из-за конфликта Китая с Тайванем. По его словам, в определенном смысле Третья мировая уже началась. «Все началось на Украине, и этот конфликт имеет более широкие последствия, выходящие далеко за пределы России и Украины», сказал экономический буревестник.

КРИЗИС — ЭТО КАК?

- Стагнация — это когда предприятия разоряются, сокращают производство, кого-то банкротят, а кто-то и растет, если находит выгодные ниши, - объяснил kp.ru российский экономист глава инвестиционной компании «Московские партнеры» Борис Коган. - Стагнация, рецессия и вообще кризис — это нормальное явление для экономики, она очищается от неэффективных производств и через кризисы повышается ее эффективность.

Ну, все понятно: слабые отмирают, сильные выживают. Со стагнацией в мире научились если и не бороться, то смягчать ее удар.

- Регуляторы (проще говоря, центробанки — ред.) спасают мир достаточно просто, - продолжает эксперт. - Дают возможность населению и предприятиям брать кредиты. Делают деньги дешевыми за счет низких и даже нулевых ставок. Вот и все.

Но сейчас это может не сработать — потому что (см. выше) мировая экономика напоролась еще и на инфляцию.

- Чтобы бороться с инфляцией, ты должен повышать процентную ставку, - раскладывает по полочкам Коган. - Но если ты ее повышаешь, то бьешь под дых предприятиям, под дых тем, кто хочет взять ипотеку. Поднятие процентных ставок приводит к кризису на рынке недвижимости, люди вынуждены распродавать недвижимость подешевке, поскольку не могут оплачивать ипотеку. У людей падают доходы, растут расходы, предприятия будут снижать выпуск, закрываться и банкротиться, а у регуляторов нет возможностей помочь экономике.

А ЧТО ОЖИДАТЬ РОССИИ?

Прежде всего кризис ударит по странам с развитой экономикой — причем, именно по тем, которые являются крупными мировыми производителями.

- Это страны Европы, США, Канада, Япония, Китай, - перечисляет Коган.

Что касается, России, то прогноз у нашего экономиста более благоприятный. Да и Рубини ничего тревожного персонально про нас не говорил.

- Россия поставляет сырье, поэтому как раз для России и для таких стран как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар данная ситуация не самый плохой расклад, - осторожно прогнозирует наш эксперт. - Тут есть как бы взаимно противоречащие друг другу факторы. С одной стороны, при стагнации обычно падают цены на сырье, на металлы - это плохо, и будет бить по нашим экспортерам. С другой - поскольку параллельно есть еще и инфляция, она может подстегнуть вверх цены на коммодитиз (товары, которые торгуются на биржах: газ, нефть, лес, золото, зерно, алюминий и т. д. - ред.) А это означает, что не все так плохо для России и других крупных производителей сырья.

КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ?

Оказывается, прогноз Рубини для профессиональных экономистов — совсем не новость.

- Ничего нового он не сказал, - удивляется резонансу Коган. - Примерно 8 месяцев назад, когда представители Федеральной резервной системы (ФРС) США говорили, что у них все под контролем, мы писали, что все совсем не под контролем. Нет, ребята, не будет инфляция снижаться, и я об этом писал. Инфляция будет гораздо жестче, и вам придется поднимать ставки, никуда не денетесь. Но ФРС медлила. Полгода назад ФРС сказала: да, надо повышать ставки, но скоро инфляция будет снижаться, все под контролем. И снова мы говорили, что ничего не под контролем у них. Три месяца назад они начали политику количественного ужесточения и снова сказали, что сейчас все наладится — мы и тогда говорили: нет, у вас будет стагфляциия. Но когда это говорили у нас в России, никто этого особо и не заметил. А сейчас вышел Капитан очевидность и сделав умное лицо, говорит то, что было известно и раньше. И это объявляется верхом мысли и глубины сознания.

Так что получается, что Россия сильна против кризисов не только сырьевой ориентированностью и низкой закредитованностью, но и мощными знатоками экономической теории, почище самого Рубини.