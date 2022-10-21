В «Comedy Club» запускают новый формат: будет рок, рэп и китайская речь

В пятницу вечером резидент «Comedy Club» Гарик Харламов в эфире с новыми шутками. Фото — кадр ТНТ

По пятницам в девять вечера на канале ТНТ выходят новые выпуски «Comedy Club». На экране известные комики – Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Павел Воля, Гарик Мартиросян и другие артисты. Интересно, что на этой неделе составили список топ-ведущих на новогодние корпоративы – в него вошли пять звезд «Comedy», перечисленных выше. Эти ребята с огромной накопленной популярностью и талантом рассмешить любого зрителя. У бессменных героев популярного шоу с этой пятницы – перемены.

Грув сделал для шоу новое музыкальное оформление. Фото — ТНТ

В новом сезоне «Comedy Club» - теперь звучит новая музыка. Музыкальное оформление проекта уже третий раз создает DJ Грув. В этот раз все будет очень необычно, но при этом узнаваемо – так задача и ставилась. Грув дружит с резидентами «Comedy» много лет: когда-то вместе начинали выступать на самых первых закрытых вечеринках в столице. С тех пор и дружат, и работают вместе. Грув каждый раз решается на еще более смелые эксперименты: «Теперь в этой музыке переплелись хард-рок-поп с электроникой, рэпом и ломаными ритмами. Треки с русскими народными мотивами и арабскими, звучат инструменты из Греции, Бразилии и китайская речь». Грув смешал рок, рэп, китайскую речь в новом музыкальном оформлении и учел индивидуальность каждого резидента.

Послушать новую музыку можно в эту пятницу вечером в новом выпуске «Comedy Club» на ТНТ в 21 час.