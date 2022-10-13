На главном флагштоке столицы республики российский триколор развевается с 22 августа, со дня празднования Государственного флага Российской Федерации. В других городах и районах российские государственные символы появлялись сразу же, после освобождения от неонацистов. Например, исполняющая обязанности главы администрации Белокуракинского района Ольга Кучерявая говорит, что новая табличка с гербом ЛНР и два флага, ЛНР и России, вывесили на здании мэрии еще 17 марта.

Постепенно становились красно-сине-белыми и стелы с памятными знаками. В Северодонецке, Лисичанске и других городах их перекрашивали сами жители.

В школах ЛНР с 1 сентября появилась новая традиция - поднятие флага республики и исполнение гимна. Во многих школах поднимают еще и российский стяг. А во всех классах сегодня висят плакаты с государственной символикой. Эти плакаты появились еще до начала учебного года. Например, в лутугинские образовательные учреждения их передала депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина.

После референдума российских триколоров в городах появилось еще больше. Жители начали вывешивать их на балконах. Теперь практически у каждого магазина висят триколоры.

- Жители нашей республики давно хотели быть в составе Российской Федерации. На всех больших праздниках у нас вывешивались флаги России, триколор нам дорог, теперь это действительно наш флаг, и все этому рады, - сказала луганчанка Анастасия Леванова.

В Луганске во время референдума появились праздничные «костры» в цветах триколора. Теперь эти конструкции будут всегда использоваться во время государственных праздников.

Уже давно на праздниках луганская телебашня окрашивалась в цвета флагов ЛНР и России. Такую иллюминацию луганчанам видно практически из всех точек города. В заключительный день референдума телебашня тоже светилась «по-российски».

Триколоры появляются и в знаковых, исторических местах. Так, на терриконе восстановленного мемориала «Непокоренные» 25 сентября представители Российского военно-исторического общества подняли флаги ЛНР, Российской Федерации и Знамя Победы.