Подвиг быть учителем

Самые смелые с Россией

Первый День учителя в составе России отпраздновали педагоги Запорожской области. Учителей, которые не побоялись, несмотря на запугивание со стороны Украины, в этом учебном году выйти на работу, можно смело назвать героями. 5 октября поздравляли тех специалистов, которые никогда не предавали собственное призвание, смело работали и несли знания детям.

- Почти 13 тысяч педагогов и управленцев уже прошли профессиональную переподготовку, учились работать по новым российским федеральным государственным образовательным стандартам. Многие из них приезжали, знакомились с нашим опытом лично, - сказал глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, поздравляя коллег с профессиональным праздников.

С цветами в школы пришли даже военнослужащие РФ. С 1 сентября все учебные заведения находятся под самой пристальной охраной, о безопасности детей и педагогов заботятся больше всего. Один из офицеров отметил:

- Мы хотим сказать педагогам большое спасибо и что они могут чувствовать себя в полной безопасности, а мы для этого сделаем все возможное.

От Украины мы этого не видели никогда!

Сами же учителя в свой профессиональный праздник говорили спасибо России, стране, которая за несколько месяцев сделала для учителей, детей и школ больше, чем Украина за последние 30 лет. Стоит только взглянуть на свежий ремонт в школах, новую технику в классах, довольные улыбки ребят и сияющие глаза взрослых и учителей, которые наконец-то получили в свои руки инструменты для того, чтобы еще лучше доносить до своих учеников знания.

- У нас появились бесплатные учебники, компьютеры, принтеры и интерактивные доски, учителя могут бесплатно повысить квалификацию, пройти переподготовку. Мы о таком при Украине даже мечтать не могли. Россия подумала и о детях: сейчас всем школьникам 1 - 4-х классов подарили рюкзаки с канцтоварами, а еще они бесплатно получают горячее питание, - рассказывает со слезами на глазах учитель истории из Бердянска Елена.

И это еще не все. В начале октября в Запорожскую область привезли 42 новых школьных автобуса. Они заменят на дорогах старые украинские пазики, большую часть которых и вовсе угнали националисты-боевики. Эти машины предназначены для самых отдаленных школ, а в дальнейшем власти намерены заменить весь автопарк. Такие вложения из российского бюджета - часть большой программы социального развития школ.

По-новому теперь будут жить и классные руководители, кураторы групп в сузах. Раньше их дополнительная деятельность не вознаграждалась, зато теперь, как и в любом другом регионе России, они будут получать дополнительные выплаты - не менее 5000 рублей.

Как мама родная обняла

Но самое главное даже не деньги и новые классы, важнее всего возможность вновь разговаривать на родном языке - ведь русский язык и русскую историю украинские власти искореняли, вырубая под корень, с кровью и слезами.

- Для меня это было самым главным изменением, что вернулся родной язык. Это как мама родная обняла! - делится учительница начальных классов Наталья Богданова.

- Благодаря обновленным учебным материалам и учеба пойдет легче. Раньше, когда детей спрашивали, они в основном отвечали на русском языке, потому что так говорили у них дома. Приходилось переучивать. Сейчас им будет легче. И самое главное, дети получат по-настоящему актуальную и достоверную информацию по всем дисциплинам, - говорит учитель начальных классов Акимовской школы № 27 Нина Нерода.

Наверное, именно стремление обеспечить лучшую жизнь и максимальные возможности для детей и не оставило педагогам никакого выбора. Они были самыми активными агитаторами и участниками прошедших референдумов, работали в составе избирательных комиссий. Они помнят те учебники, по которым приходилось учить ребят, ту извращенную историю, которую пытались насаждать украинские власти. И главное, чего им хочется, - это достойной жизни для тех, кто сейчас ходит в школу, мечтает о светлом будущем, хочет стать настоящим профессионалом. А это возможно вместе с Россией. В которой следующий год объявлен Годом педагога и наставника.

В ТЕМУ

Преподаватели истории из Запорожской области будут работать вместе с российскими коллегами. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал поддержку и вовлечение преподавателей истории в общероссийские проекты государственной задачей:

- Необходимо активнее вовлекать наших коллег в общероссийские научные и образовательные проекты, оказывать им поддержку, в том числе в организации защит диссертаций молодых ученых в диссертационных советах ведущих российских вузов.