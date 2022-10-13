Поздравления нашим учителям

Для работников образования прошел праздничный концерт в Луганске.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МЕДАЛИ

В Луганской Народной Республике День работника образования с 2017 года празднуют 5 октября, вместе с Россией. Но в этом году педагоги принимали поздравления не только от представителей ЛНР, но и от федеральных властей.

От Министерства науки и высшего образования РФ работники вузов получили медали. На торжественном концерте их вручил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. Медали «За безупречный труд и отличие» получили девять педагогов.

Елене Дятловой.

Награду вручили проректору по научно-педагогической работе Луганского государственного педагогического университета Елене Дятловой. Педагог занимается теорией и методикой обучения, является автором школьных пособий, программ, учебников.

- Эта награда - результат многолетней работы, к которой я шла всю жизнь. Практически 20 лет я работаю на разных уровнях в системе образования: и в школе, со студентами и учителями. Это вся моя жизнь. Я очень благодарна Министерству науки и образования России и нашему руководству за то, что высоко оценили мою работу, - поблагодарила Елена Дятлова.

В Москве премьер-министр России Михаил Мишустин наградил лауреатов премии правительства в области образования, в том числе Ольгу Бабичеву - учителя русского языка и литературы Свердловской специализированной школы № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Как рассказала директор школы Лидия Дьякова, большая заслуга Ольги Бабичевой - это подготовка учеников к Единому государственному экзамену.

Лидия Дьякова.

- В 2022 году впервые ЕГЭ проходил на территории ЛНР. Наши дети показали самые высокие результаты по республике - по литературе 98 баллов и по русскому языку 86 баллов из 100. Подготовила учеников Ольга Бабичева. Наша школа с филологическим уклоном, поэтому дети всегда показывают высокие результаты, - отметила директор школы.

Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник присвоил почетное звание «Заслуженный работник образования ЛНР» руководителям четырех учреждений образования. Одна из них Лейда Лоскутова - директор Республиканского центра научно-технического творчества.

Педагог рассказала, что полюбила химию еще в университете и преподает этот предмет уже 37 лет.

- Я счастлива. Для учителя этот день - самый большой праздник. Эта награда - самая главная награда в моей жизни. Это итог большой не только работы, а итог большого пути вместе с ребятами по жизни, - отметила Лейда Лоскутова.

ОНИ - ЛУЧШИЕ

В преддверии Дня учителя педагоги из ЛНР приняли участие в федеральных мероприятиях. В Москве в Доме Пашкова стартовала просветительская акция «Учитель - учителю» российского общества «Знание». Ее открывали два педагога, и одним из них стала преподаватель луганской общеобразовательной специализированной школы № 54 имени Алексея Еременко Екатерина Булыма. Она прочитала лекцию об авторе первого толкового словаря русского языка Владимире Дале.

В конце мероприятия гендиректор общества «Знание» Максим Древаль вручил преподавателям символ акции - статуэтку в виде ключа, которая олицетворяет передачу знаний и опыта от учителя к учителю.

- Для меня это замечательная возможность поделиться с коллегами частичкой луганской истории, а для всех нас, просветителей, возможность вместе вспомнить о наших корнях, о том, что мы единый народ, хоть и проживаем в разных местах, имеем разные национальности. Ведь Даль по происхождению был датчанином, а родился и жил в Луганске и считал своей родиной Россию, - рассказала Екатерина Булыма.

Во всероссийском конкурсе «Учитель года России - 2022» педагог из Луганска Вероника Бова стала победительницей в одной из специальных номинаций - «За социальную активность». Вероника Бова работает в луганском общеобразовательном учреждении - средней школе № 13 имени Александра Молодчего. Она - педагог в пятом поколении, уже 10 лет преподает историю и обществознание. На конкурсе Вероника Бова получила приз - сертификат на 100 тысяч рублей.

ПОМОГЛИ В ПРОВЕДЕНИИ РЕФЕРЕНДУМА

Педагоги не только отдают себя детям и обучению, но и активно участвуют в общественной жизни республики. Во время проведения референдума многие из них взяли отпуск на работе и стали членами участковых избирательных комиссий. Восемь дней с утра до самого вечера участвовали в подготовке и проведении референдума. А на некоторых территориях это приходилось делать под обстрелами врага. На праздничном мероприятии в Алчевске глава администрации Альберт Апшев отметил, что работники образования - настоящие герои.

- На состоявшемся референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации многие из вас практически сутками, под обстрелами работали на избирательных участках, обеспечивая возможность волеизъявления для наших горожан. За это вам отдельное спасибо и низкий поклон! - поблагодарил Альберт Апшев.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ

Большой объем шефской помощи от регионов России приходится именно на объекты образования. Силами регионов-шефов и администраций городов и районов республики в 101 школе и 54 детских садах проходят текущие и капитальные ремонты, идет обновление пищеблоков и отопительных систем, кровли и окон. Из России образовательные учреждения получают книги, пособия, методические рекомендации, ожидается, что будет помощь и в техническом оснащении школ.

Будут изменения и в системе оплаты труда педагогов. Этот вопрос обсуждают участники рабочей группы по синхронизации законодательства, которая сформирована из представителей Министерства образования и науки ЛНР, Министерства труда и социальной политики ЛНР и педагогов. В России регион может сам определять уровень оплаты стимулирующей части зарплаты педагогов - надбавок и поощрений.