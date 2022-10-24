Черный символ «светлой Украины»

Бандера стал иконой современных украинских националистов.

Почему в бывшей советской республике, одной из самых процветающих в СССР, которую после страшной войны восстанавливали всем Советским Союзом и где десятилетиями дружно жили русские и украинцы, евреи и немцы, греки и татары, героем стал ультранационалист, ненавидевший все, что не считал «украинским»?

Лик националиста

Вот самые яркие факты его биографии.

Старший сын униатского (греко-католического) священника родился на территории Австро-Венгерской империи в Старом Угринове под городом Стрый 1 января 1909 года. Отец Андрей и сам был убежденным националистом, и Степу воспитывал в духе превосходства украинской нации над другими.

В 3-м классе украинской классической гимназии 13-летний Бандера вступил в подпольную националистическую организацию школьников. В 20-е годы его настольными книгами стали труды ультранационалистов Николая Михновского и Дмитрия Донцова. Расизм, антисемитизм вошли в его плоть и кровь. Единственным путем для создания независимой Украины он видел вооруженную борьбу. Главными угнетателями считал русских, поляков, евреев.

В 20 лет вошел в Организацию украинских националистов (ОУН - запрещенная в России организация). Распространял подрывную литературу на Львовщине. За 4 года 5 раз арестовывался. В том числе в 1931-м - за покушение на комиссара бригады польской политической полиции во Львове Е. Чеховского.

На курсах по подготовке агентуры в Данциге рахитичного, но амбициозного Бандеру замечают большие люди, в том числе полковник абвера Эрвин Штольце.

В 1930-е Бандера делает карьеру, упирая на теракты против польских чиновников и советских дипломатов. Бандера стоял за убийством в Варшаве в июне 1934-го главы МВД Польши Бронислава Перацкого. Его приговорили к смертной казни, но... амнистировали. А на суде за терроризм во Львове Бандера признал ряд убийств по его приказу и призвал бороться с большевизмом, «поработившим украинскую нацию»!

Его «пожизненный срок» ограничился 4 годами в разных польских тюрьмах. Последняя была в Бресте, откуда он в 1939-м доехал до Львова. Где предложил переключиться с убийства поляков на большевиков.

Бандера спокойно перемещался между Краковом, Словакией, столицами Австрии и Италии, готовя восстание на территории Украинской ССР. При этом в борьбе с «умеренными» за лидерство в ОУН и за финансирование со стороны рейха по его приказу было уничтожено около 400 сторонников его главного оппонента Андрея Мельника.

Бандера почти победил конкурентов. И с весны 1941-го стал номером один среди украинских

ультра. В черных списках на уничтожение у них числились не только москали, но и лица, прибывшие из восточных частей Украины, и нацменьшинства. Восстанию помешала масштабная операция НКВД.

Но работа на спецкурсах под Краковом по подготовке бандеровцев-диверсантов для борьбы с Советами продолжалась. Бандера и сам ранее прошел такие курсы. Они курировались немецким абвером. Его глава адмирал Канарис встретился с Бандерой перед войной. Из числа украинцев создали спецподразделения «Нахтигаль» и «Роланд». Они убивали красноармейцев, сочувствующих Советам, евреев.

Нападение вермахта на СССР Бандера встретил в столице образованного немцами польского генерал-губернаторства Кракове. Позже руководил провозглашением во Львове независимого украинского государства. Но Гитлеру нужны были украинские каратели только для грязной работы на восточных землях. Фюреру не нужно было независимое славянское государство на территории Третьего рейха.

5 июля 1941-го Бандеру, который отказался дезавуировать Акт о независимости Украины от 30 июня, немцы отправили в Берлин. Позже он жил в особом блоке в лагере Заксенхаузен. Спустя годы это дало повод украинским националистам считать Бандеру борцом не только с москалями, но и с Гитлером.

Таким борцом Бандера не был. Он состоял на особом положении у тех боссов рейха, кто использовал украинские формирования для борьбы с Советами и партизанами.

Бандера встречался с женой, не носил тюремную робу, ел в столовой команды СС, в его двухкомнатной «камере» были картины, ковры и мягкая мебель, его «камера» была открыта днем.

В сентябре 1944-го Бандеру освободили. Он встретился с шефом главного бюро СС генералом Бергером. Фашисты стремились использовать его влияние среди националистов для активизации диверсионной деятельности националистов в тылу советских войск.

В марте 1945-го в Веймаре Бандера основал Украинский национальный комитет и организовал Украинскую национальную армию. После крушения рейха жил в Западной Германии. Активизировал сотрудничество с британской разведкой. Продолжил вести активную подрывную работу против СССР.

Отношение к Бандере при СССР

Бандера воспринимался в Москве как ярый националист и оголтелый борец с советской властью.

Было доказано, что летом 1941 года в 7 западных областях Украинской ССР действовало более 3300 ячеек бандеровцев, куда входило до 20 тысяч бойцов.

Также было известно, что на активность бандеровского подполья спецслужбы рейха перечислили не менее 2,5 миллиона марок. А так называемые дружины украинских националистов, созданные накануне войны, подчинялись руководителю II отдела абвера.

Для советских спецслужб это был опытный и опасный враг. По приказу которого несколько лет убивали сотрудников НКВД и офицеров Красной армии. По его наущению после 22 июня 1941-го на Украине вспыхнуло националистическое восстание на территории пяти западноукраинских областей.

Бандит Бандера был приговорен.

15 октября 1959 года агент КГБ Богдан Сташинский в Мюнхене выстрелом в лицо отправил 158-сантиметрового Степана Б. в мир иной.

Икона Майдана

Бандера стал иконой современных украинских националистов. После путча в феврале 2014-го в Киеве и в ряде других украинских городов ежегодно 1 января, в день его рождения, проводятся факельные шествия. Там звучат лозунги, мало отличающиеся от тех, что звучали на улицах городов Третьего рейха. Где с факелами шли тысячи людей со свастикой, утверждавших превосходство одной расы над всеми остальными.

В учебниках истории Бандера предстает борцом с москалями, «душителями украинских свобод». Его многолетнее сотрудничество со спецслужбами гитлеровской Германии умело затушевывается - представляется как вынужденная мера для формирования боеспособных националистических подразделений для «освобождения Украины». А его пребывание в польских тюрьмах, а потом в особом блоке фашистского концлагеря героизируется.

Избегаются упоминания в учебниках о яром антисемитизме Бандеры. По его приказам в современной версии Киева убивали не евреев, а большевиков. Не выходцев с Восточной Украины вырезали, а отстраняли «советских прихвостней».

Нынешним школьникам не приводят разработанный Бандерой труд - «Борьба и деятельность ОУН во время войны». Где нацменьшинства делятся на лояльные украинцам и враждебные. К последним относятся москали, поляки и евреи. Их ждало уничтожение или переселение. А нынешний президент свободной Украины никогда не вспомнит один из постулатов этого документа - «ассимиляция евреев исключается».

Биографы не афишируют клички, под которыми Бандеру знали в начале его подпольной деятельности, - Баба, Малый, Серый. Чаще фигурируют Лис, Крук и Матвей Гордон.

Не говорят и о его психологических патологиях, а поднимают на щит «твердость и несгибаемость» сначала в польских, а потом в гитлеровских «застенках».

Будущее мифа

В нормальном демократическом государстве дети не могут учиться по учебникам, где антисемит и расист, отдававший приказы на уничтожение всех инакомыслящих, предстает героем нации и одним из главных идеологов «вольной Украины». А взрослые не могут брать в руки факелы, толпами идти и с фашистскими приветствиями славить сына униатского священника, проповедовавшего не мир и любовь, а кровь и слезы «врагов незалежной».

У этого «колосса» глиняные ноги. Колесо истории двинется дальше, оставив черепки мифа о Бандере за спиной.

Героем должен быть воин-освободитель, а не агент-каратель.

История обязана расставить все по своим местам.