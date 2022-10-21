Впервые за 100 лет наследник Дома Романовых родился в России

Князь Георгий и его супруга-итальянка Виктория впервые стали родителями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С 2017 года Георгий Михайлович Романов постоянно живет в России, - рассказал глава канцелярии Александр Николаевич Закатов. - Понятно, что в Европу, где он и его супруга Виктория родились и выросли, они регулярно выезжают. Там дела, друзья. Но к родам они специально вернулись в Москву. Хотели, чтобы ребенок появился на свет именно на Родине.

- А почему именно здесь?

- Чтобы тем самым подчеркнуть - они любят Россию, не смотря ни на какие свои взгляды на происходящее. Особенно сейчас, когда многие уезжают или позволяют себе всякие высказывания в адрес своей страны. Что связывают свое будущее с этой страной, доверяют медицине… И вот сегодня 21 октября в 10:32 появился на свет Александр Романов. Хороший, здоровый малыш, ростом 50 сантиметров. Великий Князь присутствовал при родах. Имя выбрали в честь князя Александра Невского, с именем которого связаны многие страницы нашей великой истории.

- Раз уж вы заговорили про медицину, в каком роддоме появился на свет Александр Георгиевич Романов?

- Меня не уполномочивали раскрывать эту информацию, чтобы избежать ажиотажа. Думаю, Великий князь и его супруга сами потом расскажут.

Как сообщил глава канцелярии, согласно правилам, "цесаривич" уведомил о событии мать — главу дома Романовых Марию. А та, в свою очередь, опубликовала сообщение на официальном сайте.

Мария и ее сын Георгий Романовы — если можно так сказать, признанные потомки русских императоров. Если конкретнее, Мария Романова - дочь двоюродного брата Николая II. Стало быть Георгий Михайлович (вообще его отца зовут Франц Вильгельм и он потомок принца Прусского, но в православии наречен именем Михаил) - четвероюродный внук Николая II.

Георгий Романов получил российский паспорт в 1992 году. В 2021 состоялось его венчание с итальянской Ребеккой Вирджинией Беттарини, крещенной в православии Викторией Романовной. Свадьба проходила в Исакиевском соборе Санкт-Петербурга, который функционирует как музей. И наделала много шума тогда.

- Скажите, кто уже поздравил Романовых с таким радостным событием?

- Многие соотечественники откликнулись. Официальные поздравления от членов королевских семей, если уже и есть, то поступили на почту главы императорского дома Марии Романовой. И будут опубликованы позже.