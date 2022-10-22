Анна Седокова назвала всего один продукт, из-за которого она поправилась до 72 килограммов

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова минувшим летом проделала большую работу над собой: певица занялась своей фигурой и радикально похудела. Артистка весила 72 килограмма и была крайне недовольна своим внешним видом. Анна села на диету и занялась спортом – и в итоге ей удалось за два месяца скинуть десять килограммов.

Еще в начале диеты Седокова поняла, из-за какого именно продукта она так быстро поправилась. По словам певицы, самое негативное воздействие на ее фигуру оказывал белый рис.

- Решила съесть шесть суши вечером, и просто плюс 700 граммов на весах, - сообщила звезда в соцсетях.

Как отметила Седокова, она не первая, кто советует отказаться от этого продукта. Артистка назвала «гениальной» идею отказаться от всего белого в рационе, чтобы сбросить вес.

На протяжении всего похудательного марафона 39-летняя Анна делилась с подписчиками секретами своей диеты, рассказывала о тренировках и делилась маленькими победами. И вот теперь артистка решила продемонстрировать результаты своих трудов. Седокова опубликовала фотографии, на которых она снята до и после того, как она похудела. Артистка призналась, что именно после этих фото она поняла, что ей надо остановиться, начать меньше есть и приняться за тренировки в спортзале.

На одном из снимков Анна позирует в своем максимальном весе – 72 килограмма.

На этом фото Седокова весит 72 килограмма. Фото: соцсети.

«Хочу показать вам фото, после которых я сказала себе: хватит! Мы отдыхали в Тулуме, и муж меня фотографировал, я все никак не могла принять позу в которой хорошо выгляжу. Позы не вышло. На нервной почве я перестала себя ограничивать, ела все что хотела. Не занималась. Панические атаки, депрессия. Но почему? У меня ведь семья мечты, я живу в Майами, рядом все дети. Мы пошли на концерт The Weekend. И муж сделал это фото в фиолетовой футболке. Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась. Что стало с моим прессом. Откуда этот живот? Миллион вопросов к себе и ни одного ответа», - рассказала Седокова в своем Telegram-канале.

Артистка строго ограничила себя в еде и стала есть один раз в день. Кроме того она начала ежедневно тренироваться и решила проходить за сутки не меньше 12 тысяч шагов. И вот теперь Анна, наконец, призналась, что видит в зеркале фигуру своей мечты. Она сфотографировалась в черном облегающем комбинезоне, подчеркнувшем ее постройневшие формы.

А так Анна выглядит сейчас, похудев на 10 кило. Фото: соцсети.

«Моя жизнь за эти несколько месяцев изменилась кардинально. Многое ушло. Тело вернулась. Мозги встали на место. Я знаю, что эти фото разлетятся по пабликам. Но мне важно показать, что даже за несколько месяцев можно выйти из сложной ситуации, если реально захотеть и все правильно делать», - поделилась Седокова.

Поклонники всегда поддерживали звезду на всех этапах ее борьбы с лишним весом. Они пишут артистке, что она и пышечкой выглядела просто шикарно. На это Анна ответила – мол, ей приятно слышать комплименты, но никакие приятные слова не заставят ее снова поправиться. При этом артистка отметила, что не собирается больше сбрасывать вес. Теперь ее тренировки будут направлены на то, чтобы укрепить мышцы и подтянуть фигуру.