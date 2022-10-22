Невеста-стриптизерша сына Наташи Королевой изуродовала ему лицо

Архип Глушко и его невеста Мелисса. Фото: соцсети.

Не так давно сын Наташи Королевой Архип Глушко и его невеста Мелисса Волынкина съехали из трехэтажного особняка певицы и поселились в скромной панельной пятиэтажке. Молодые люди вовсю пользуются новообретенной свободой. 20-летний Архип и его 21-летняя избранница решились на смелый эксперимент.

Попав в звездную семью, Мелисса отказалась от своего прежнего занятия, приносившего ей стабильный кусок хлеба с маслом – танцев на шесте. Бывшая стриптизерша, выступавшая в ночных клубах, освоила новое для себя дело. Мелисса – начинающий визажист. Свое мастерство она решила отточить на Архипе. Накануне Хэллоуина девушка сделала возлюбленному жуткий грим – нечто, напоминающее волдыри и трупные пятна. В итоге Архип стал выглядеть как зомби. Результатами своего труда Волынкина поделилась в соцсетях.

На Архипа страшно смотреть. Фото: соцсети.

Увидев снимки Архипа в жутком гриме, многие пришли в ужас. В соцсетях активно обсуждают то, как Мелисса изуродовала своего парня.

«Ну и рожа»; «Какой зловещий мертвец из Архипа получился»; «А что, действительно подходящий образ для праздника»; «Зачем парня так уродовать, неужели это необходимо?», - пишут пользователи в Сети.

Сын Наташи Королевой учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. Молодой человек изучает японский язык, а в свободное время подрабатывает репетитором. Но этих скромных средств явно недостаточно для того, чтобы снимать собственное жилье. Королева не скрывает, что аренду квартиры оплачивает именно она. Певица также купила Архипу и его невесте все необходимое для быта.

- Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво, - сообщила звезда.

Мелисса сообщила, что они с возлюбленным готовятся к Хэллоуину. Фото: соцсети.

Впрочем, особо шиковать молодым Наташа не позволила. Она не стала арендовать для них элитное жилье. В итоге сын певицы поселился в скромной однушке.

- Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками, - рассказывала Королева журналистам.