Латвия будет проверять благонадежность живущих в стране россиян вопросами о статусе Крыма

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич Фото: EAST NEWS

По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, всех россиян, живущих в стране, ждет тотальная проверка на благонадежность. При этом не будет иметь значения, постоянно или временно проживает человек в Латвии.

– Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам, – заявил министр. И рассказал, что на продление вида на жительство будут влиять ответы на вопросы «Что происходит на Украине?» и «Чей Крым?».

Кроме того, Латвия не собирается предоставлять убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации россиянам, поскольку они «не против России, а против мобилизации». Ринкевич убежден, что это разные вещи и тем, кто не согласен с политикой властей надо не бежать за границу, а находить в себе силы выступить против.

Ранее Латвия вместе со своими соседями по Прибалтике закрыли въезд для российских туристов, однако до последнего времени продолжает принимать заявления на предоставление убежища. Но теперь угроза мобилизации перестанет быть основанием для въезда в страну.