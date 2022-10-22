Сын Вадима Галыгина устроился на работу в шоу «Фантастика»

Ведущий проекта Вадим Галыгин Фото: Первый канал

В эфире Первого канала продолжается шоу «Фантастика»: цифровые герои продолжают петь и выступать, жюри и зрители продолжают восхищаться и удивляться. А ведущий проекта Вадим Галыгин признался KP.RU, что руку к созданию проекта приложил и его сын.

— Мой средний сын Вадим принимал участие в разработке легенд для героев, — рассказал шоумен. — Хранил глубоко эту тайну. И теперь, конечно, следит за персонажами. Для меня это тоже очень важно. Мало того, что мы смотрим, еще и работа над проектом продолжается: встречаемся с создателями шоу, обсуждаем, стараемся улучшить, внести конструктив.

Как оказалось, хорошо погруженный в современные тренды Вадим Галыгин-младший помогал придумывать названия персонажам и их истории: что за герой, какие у него способности, возможности, откуда он. Что с ним может происходить.

Кроме того, Галыгин заверил, что шоу смотрят всей семьей и лично у ведущего есть любимые персонажи — это русалка Сирена, Бутон и Роза Марковна Кляк, сильно напоминающая героиню одного известного советского мультфильма.

«Фантастика», Первый, пятница, 21.45