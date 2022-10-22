Замерзающих европейцев согреют российским газом и отучат от русофобии

Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям Фото: EAST NEWS

"Из России – с теплом" – именно так называется акция, которую начинает "Россотрудничество" в Европе с наступлением холодов. Об этом сообщило само ведомство.

- С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию «Из России с теплом». В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева. Здесь всегда можно будет выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино, а для детей будут показывать мультфильмы, - говорится в сообщении. - Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей.

Прошли времена, когда по различным поводам в "Русских домах" наливали и угощали блинами с икрой. Горячий чай и кино для взрослых, а мультики для детей – вот реалии сурового времени. Впрочем, "Илья Муромец", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Сказка странствий", "Снежная сказка" – совсем не худший вариант. Наверняка, европейские дети с родителями смогут увидеть и серии ставшего самым знаменитым на Западе российского мультика "Маша и медведь".

Один из фильмов Бондианы, помнится называется "Из России – с любовью". Но любовь сейчас для Европы менее актуальна, чем тепло и горячий и чай. И все же в этой акции, помимо гуманитарной составляющей, при желании можно увидеть и некую легкую издевку над европейскими авторами нынешней антироссийской политики, которые довели своих сограждан до такого состояния. Что на очереди – бесплатный суп для безработных, как это уже было в Европе и США в прошлом?

Но что касается, например, Германии, тут могут возникнуть некие препятствия. Националисты из объединения молодых украинцев в Германии Vitsche анонсировали на 22 октября референдум о судьбе "Русского дома" в Берлине, открытого еще в 1984 году в Восточном Берлине как Дом советской науки и культуры. Они хотели бы захватить посольство России в Берлине, но вот беда – оно "охраняется круглосуточной стражей с полностью ограждёнными пешеходными тротуарами вокруг".

- Но это не единственная недвижимость россии*, — нашли выход укронацисты в эмиграции. — Как раз рядом с посольством расположен российский культурный центр, который продолжает распространять "великую" русскую культуру для всех желающих проникнуть в этот мир. В то же время украинское сообщество в Берлине вынуждено снимать офисы или искать деньги на проведение отдельных культурных проектов. До сих пор у Украины, которая борется за демократию и свободу, которая также должна претендовать на наследство Советского Союза, нет своего культурного центра в Берлине.

Да нет, ребята, в чем дело? Платите деньги, арендуйте недвижимость и вселяйтесь. Вот только платить Украина не хочет, ни тогда, когда отказалась от уплаты долгов СССР Западу в обмен на то, что вся зарубежная советская недвижимость отходит к России, ни сейчас, когда денег просто нет.

Примечательно, что в Vitsche разрешили участвовать в их "референдуме" только гражданам Украины, проживающим в Берлине. Ни русским, ни даже немцам голосовать по вопросу " Вы за или против того, чтобы Русский дом как институт перестал существовать, а его помещения были переданы украинскому сообществу?" не разрешается.

Понятно, что никакой юридической силы такой "референдум" иметь не будет. Берлин не захочет идти на прямое нарушение подписанных с Россией межгосударственных договоров. И жители немецкой столицы смогут, когда захотят, попить горячего чая и согреться в тепле. Не сомневаюсь, что там и для украинцев найдется чашка горячего чая. Хотя именно их я бы не пускал – наверняка устроят провокации или нагадят по полной.

Но даже немного жаль, что все так и произойдет. В конце концов, как лично мне кажется, можно было бы пожертвовать одним "Русским домом" в Берлине для большой цели. Если бы Германия признала бы этот "референдум" то, как считает известный политолог Сосновский, это автоматически бы означало признание референдумов, проведенных Россией на территориях ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Правда, это по логике, а она, как известно, не имеет никакого значения в случаях, когда речь идет об отношениях Запада и России. Так что, не помешает "Русский дом" в Берлине. Ни России, ни самими немцам.

* - украинские националисты уже давно стали писать слово Россия с маленькой буквы.