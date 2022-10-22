От алкоголя до подарков: какие товары нужно купить прямо сейчас, чтобы сэкономить на Новый год

Закупки алкоголя желательно сделать заранее. Главное тут - удержаться и не пригубить запасы раньше срока Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новый год все же главный праздник для россиян. Поэтому к нему многие готовятся тщательно. Покупают подарки и продумывают новогодний стол. К этому есть еще одна мотивация. Если приобретать все заранее, можно хорошенько сэкономить. Чем ближе праздник, тем выше будут цены на самые популярные категории товаров. «Комсомолка» рассказывает, как рачительнее подойти к предновогоднему шопингу.

Алкоголь

Начнем именно с него. Потому что перед Новым годом он точно подорожает. Во-первых, потому что в последние дни декабря в магазинах будет ажиотаж. Во-вторых, потому что на складах все больше будет ощущаться дефицит импортных горячительных напитков. И в-третьих, потому что с января повысятся минимальные цены на алкогольную продукцию – на 5 – 10%. А поднимать стоимость производители и продавцы начнут постепенно – за месяц-полтора до наступления Нового года. Так что закупки алкоголя желательно сделать заранее. Главное тут - удержаться и не пригубить запасы раньше срока. Тогда вся экономия пойдет насмарку.

Бакалея и консервы

Мандарины сильно заранее не купишь, а вот некоторые категории продуктов – вполне. К примеру, если планируете поставить на стол бутерброды с красной икрой, лучше закупиться ею уже сейчас. В этом году этот деликатес в дефиците. Год для рыбаков оказался не лучшим. Поэтому цены на икру и так высокие, а перед праздниками могут подняться еще. Кроме того, не лишним будет закупиться ингредиентами для традиционных новогодних блюд (оливье, селедка под шубой, салат с крабовыми палочками). Часть продуктов для этих салатов (зеленый горошек, консервированная кукуруза и т.д.) можно купить заранее. Например, увидев хорошую акцию в магазине.

Сладости

То же самое – с шоколадными конфетами и прочими сладостями. Если они не ручной, а фабричной работы, хранить их можно долго. А значит, есть смысл закупиться пораньше. Перед Новым годом спрос на шоколад будет высоким. Цены значимо пойдут вверх. Кстати, покупать их сейчас выгоднее еще и потому, что в предновогодней суете торговцы чаще сбывают некондиционные кондитерские изделия – те, у которых истекает срок годности или которые не пользуются большим спросом. В качестве новогоднего подарка лучше дарить что-то более презентабельное и вкусное.

Украшения

На наших балконах и чердаках, как правило, хватает новогодних украшений. Мы достаем их раз в год, а потом убираем на антресоль до следующего декабря. Но время от времени требуется обновление. Елочные игрушки часто бьются, мишура выкидывается, гирлянды рвутся. Недаром эти товары стабильно попадают в число самых продаваемых вещей в предновогодние месяцы (см. графику). Тем более что украшать зачастую приходится не только квартиру, но и загородный дом. Да и на рабочем месте хочется создать атмосферу праздника.

Игрушки стабильно попадают в число самых продаваемых вещей в предновогодние месяцы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Товары для дома

Кухонный декор и текстиль, мыло ручной работы хорошо подойдут как для подарков близким, так и для того, чтобы сделать приятное коллеге или хорошему знакомому. Цены на них растут не так сильно, но все равно растут. Если уже знаете, что и кому хотите подарить, лучше сделать заказ заранее. Особенно если речь идет о каком-то индивидуальном подарке.

Игрушки

Новый год – это по большей части детский праздник. Взрослые больше ждут самих зимних выходных, когда можно отдохнуть от работы. А дети ждут волшебства. Поэтому, по данным маркетплейсов, различные детские товары в предновогодние месяцы продаются лучше всего. Среди них: настольные игры, развивающие игрушки, наборы для опытов и творчества и другие товары.

Техника

И наконец, самая дорогая категория – техника. Телефоны, планшеты и ноутбуки под Новый год тоже пользуются спросом. И продавцы часто делают так: завышают цены и в последний месяц якобы объявляют предновогодние скидки. Чтобы не попасть в ловушки маркетологов, лучше мониторить цены. А может, даже купить что-то заранее, если увидите хорошее предложение.

КСТАТИ

Что чаще всего покупают перед Новым годом

Гирлянды и прочие украшения

Кухонный декор и текстиль

Детские игрушки

Бижутерия, серьги, цепочки

Наборы для творчества

Материалы для рукоделия

Кружки

Термобелье

Банные полотенца

Подарочная упаковка

*По данным Вайлдберриз и сервиса «Анабар».

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Елочные игрушки лучше не дарить

Покупать новогодние презенты друзьям и знакомым нужно тоже заранее. Тут речь идет не об экономии и каких-то скидках, а, скорее, о разумном использовании собственных ресурсов. Согласитесь, у всех было такое. Вечером надо идти в гости к друзьям, а подходящего подарка нет. Вот и приходится срочно куда-то бежать и выбирать из того, что есть.

У такой тактики сразу два минуса. Во-первых, вряд ли в условиях цейтнота и ограниченного выбора у вас получится подобрать что-то действительно ценное и подходящее конкретному человеку. Во-вторых, скорее всего, придется переплатить немалую сумму. Покупку вы будете совершать в ближайшем к вам магазине. На то, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, времени у вас не будет.

Поэтому, чтобы сэкономить, лучше позаботиться о подарках заранее. Например, действовать по следующему алгоритму:

1. Определить список родственников, друзей и коллег, которых вы хотите порадовать подарков в этот Новый год;

2. Повесить этот список на видное место. Как только пришла хорошая и креативная идея подарка тому или иному человеку – занести ее в список;

3. Как только все или почти все подарки расписаны, можно приступать к поискам. В нынешних условиях проще всего это делать на онлайн-маркетплейсах. Там можно заказать сразу все подарки. И получить их одной или несколькими посылками.

В дополнение к индивидуальным подаркам закажите что-то, что подойдет любому человеку. На всякий случай. Чтобы можно было при желании сделать приятный презент кому-то еще, с кем, например, познакомитесь на новогодней вечеринке или в гостях у общих знакомых.

Важный нюанс – старайтесь делать полезные подарки. Условно: елочные игрушки, пусть даже самые красивые, считаются моветоном. Лучше дарить то, чем можно пользоваться в течение всего года.