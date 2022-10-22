К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребенка Фото: Shutterstock

Заикание по своей сути — это судорожное состояние мышц речевого аппарата. А также это сложное психофизическое расстройство. У детей этот дефект встречается примерно в пяти процентах случаев. Причем у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. Логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова рассказали о том, как лечить и какие методы профилактики наиболее эффективны.

ЭТО СБОЙ В РАБОТЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- Причины возникновения заикания условно можно разделить на предрасполагающие и вызывающие, - объясняют эксперты. - Предрасполагающие часто от нас не зависят, но именно они ослабляют нервную систему ребенка, создают условия, которые могут привести к «сбоям» в работе нервной системы. Это:

* органическое поражение мозга в различные периоды развития ребенка, включая внутриутробный, инфекционные, травматические и другие нарушения при детских заболеваниях (например, меннигит, даже «банальный» грипп, и т.п.);

* внутриутробные и родовые травмы;

* наследственный фактор.

- Также есть данные, то нередко заикание возникает при переучивании леворукости на праворукость, - говорят эксперты. - От двух до четырех лет заикание может спровоцировать ускоренный темп речевого развития, когда проявляется значительное несоответствие между высоким уровнем развития устной речи и недостаточной координацией между речевым дыханием, голосом и артикуляцией.

И в целом общая ослабленность ребенка из-за частых и тяжело протекающих заболеваний, неблагоприятные условия в семье могут также стать причиной срыва нормальной работы нервной системы и фактором возникновения проблемы. Так мы приходим ко второму типу факторов — вызывающих заикание. Ко всему вышеперечисленному можно отнести также психотравмы: дети дошкольного возраста подвержены бурным эмоциональным реакциям больше, чем взрослые, поэтому причиной острого психического травмирования детей может быть любое происшествие: агрессивное животное, транспортная авария, пугающее явление природы, зрелищное мероприятие.

ПРИЗНАКИ НАЧАЛА ЗАИКАНИЯ

К специалисту необходимо обратиться, как только вы заметили признаки заикания у ребенка

* ребенок произносит добавочные звуки, например, «и-мама», «а-дом»;

* в начале предложения он повторяет первые слоги или слова полностью;

* испытывает трудности перед началом фразы, делает паузы в середине слова или предложения;

* мышцы лица и шеи заметно напряжены;

* голос неожиданно то поднимается, то понижается во время речи;

* ребенок отказывается говорить без видимой причины, не повторяет, когда просят, предпочитает показывать жестами.

И чем раньше начать коррекцию, тем лучше будет ее результат, так как преодоление заикания с возрастом становится сложнее (укрепляется навык неправильной речи, появляются сопутствующие нарушения).

К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ ОБРАЩАТЬСЯ

При первых проявлениях заикания следует обращаться в специализированную речевую клинику или центр. Именно там работают дефектологи и логопеды, занимающиеся нарушением плавности речи. Для лечения требуется комплексный подход различных специалистов: не только логопеда, но и психолога и логоритмиста. Их совместная работа должна привести к устранению или ослаблению судорог и расстройств голоса, дыхания и моторики, оздоровлению и укреплению нервной системы и всего организма в целом.

Но первый врач, к которому изначально идут родители заикающегося ребенка, — участковый педиатр. В зависимости от вида проблемы он дает направление к узкоспециализированному врачу: к неврологу или психотерапевту.

КАКИЕ ЕСТЬ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Для коррекции могут быть использованы следующие методы (все комплексно или по отдельности, зависит от тяжести заикания)

* работа с врачом-психотерапевтом, занятия с логопедом;

* физиотерапия и рефлексотерапия;

* медикаментозное лечение;

* массаж и ЛФК.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАИКАНИЯ: ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО, НЕТОРОПЛИВО, ОТЧЕТЛИВО

С раннего возраста большую роль в развитии речи у ребенка играет активное подражание речи родителей и других взрослых. И в первую очередь речь окружающих людей должна быть правильной, неторопливой и отчетливой. Кроме того, есть и дополнительные рекомендации:

Не торопите говорить рано. Останавливайте, если пытается говорить слишком быстро: излишняя торопливость малыша говорит о его возбудимости, что может привести к развитию нарушения. Не форсируйте речевое развитие детей, соразмеряйте нагрузки с возрастом ребенка. Не нужно перегружать детей слишком сложными словами или же требовать от них заучивать длинные стихотворения (например, в 3-4 года один-два четверостишия — норма).

Избегайте любых конфликтов, ссор между собой, либо сделайте так, чтобы ребенок не был их свидетелем (и в целом стараться не реагировать на события слишком бурно — избегайте ярких всплеском как позитивных, так и негативных эмоций при ребенке).

Исключите строгие наказания ребенка, запугивание. И ни в коем случае не применяйте физическое наказание.

Обязательно участие родителей в развитии малыша. Читайте ребенку, просите его пересказывать услышанное, поправляйте, когда он говорит неправильно (максимально спокойно и корректно). Если этого не делать, то у таких детей наблюдается отсталость в речевом развитии.

Не перегружайте ребенка в эмоциональном плане походами в кинотеатр, цирк и другие развлекательные учреждения: под впечатлением от увиденного малыш начинает бурно делиться эмоциями. Запинается, пытается быстро что-то сказать, глотает звуки. Появившиеся запинки в речи могут закрепиться и перейти в постоянные.