Со съезда Компартии Китая силой вывели предшественника Си Цзиньпина

В КПК пока никак не прокомментировали произошедшее с бывшим председателем Фото: REUTERS

С церемонии закрытия ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) вывели бывшего председателя КНР, предшественника Си Цзиньпина, Ху Цзиньтао.

На кадрах видеохроники видно, что к Цзиньтао, сидевшего рядом с преемником, подошли двое молодых мужчин в медицинских масках, подняли его за руки с кресла и провели к выходу. По выражению лица бывшего председателя видно, что он растерян.

79-летний Цзиньтао успел что-то сказать нынешнему китайскому лидеру, а тот, не глядя на него, несколько раз кивнул головой в ответ, пишет Reuters.

Одним из основных вопросов юбилейного съезда было формирование политики КНР в отношении Тайваня, требующего независимости и активно поддерживаемого США и их союзниками. В Устав компартии на съезде внесено специальное положение о противодействии независимости острова.

Известно, что Ху Цзиньтао был противником силового решения вопроса и настаивал на координации действий с Вашингтоном.

В КПК пока никак не прокомментировали произошедшее с бывшим председателем.