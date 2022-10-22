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В мире22 октября 2022 9:30

Со съезда Компартии Китая силой вывели предшественника Си Цзиньпина

Бывший лидер КНР Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда компартии Китая
Людмила ПЛОТНИКОВА
В КПК пока никак не прокомментировали произошедшее с бывшим председателем

В КПК пока никак не прокомментировали произошедшее с бывшим председателем

Фото: REUTERS

С церемонии закрытия ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) вывели бывшего председателя КНР, предшественника Си Цзиньпина, Ху Цзиньтао.

На кадрах видеохроники видно, что к Цзиньтао, сидевшего рядом с преемником, подошли двое молодых мужчин в медицинских масках, подняли его за руки с кресла и провели к выходу. По выражению лица бывшего председателя видно, что он растерян.

79-летний Цзиньтао успел что-то сказать нынешнему китайскому лидеру, а тот, не глядя на него, несколько раз кивнул головой в ответ, пишет Reuters.

Одним из основных вопросов юбилейного съезда было формирование политики КНР в отношении Тайваня, требующего независимости и активно поддерживаемого США и их союзниками. В Устав компартии на съезде внесено специальное положение о противодействии независимости острова.

Известно, что Ху Цзиньтао был противником силового решения вопроса и настаивал на координации действий с Вашингтоном.

В КПК пока никак не прокомментировали произошедшее с бывшим председателем.

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