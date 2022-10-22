"Это не заслуга Минкультуры": Башмет написал письмо Шойгу в защиту музыкантов

Юрий Абрамович сказал, что написал письмо Сергею Шойгу в защиту музыкантов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинске, где в настоящее врем проходит V Международный музыкальный фестиваль Башмета, маэстро рассказал о наболевшем. Журналисты спросили, мобилизовали ли музыкантов из коллективов, которыми управляет Юрий Абрамович.

- Не мобилизовали, - ответил Башмет. - Но это совсем не заслуга министерства культуры. Моему дирижеру, молодому парню, например, пришлось прятаться. Его не должны были призывать, но в шесть утра к нему приходили с повесткой, поэтому ему пришлось жить в другом месте.

Юрий Абрамович сказал, что написал письмо Сергею Шойгу в защиту музыкантов.

- Это было очень хорошее и удачное, как мне кажется письмо,где я все объяснил, - сказал Башмет. - Но, конечно, если понадобится, то пойдем мы все, невзирая на возраст и род занятий. В Великую Отечественную войну музыканты дали более тысячи концертов в горячих точках, а Ойстрах выступал в блокадном Ленинграде.

Более подробно о содержании письма Башмет говорить не стал.

Несмотря на заверения Юрия Абрамовича о том, что потерь в коллективе нет, нетрудно было увидеть, что потери были, правда, не среди мужчин, а среди женщин. В первом ряду "Солистов Москвы" не сидела знаменитая альтистка Нина Мачарадзе, выступающая с коллективом с 1992 года. Как стало известно из кулуарных бесед, Нина уехала в Грузию.

В отсутствии Мачарадзе соло на альте исполнял сам Юрий Абрамович. Музыканту досталась партия Игоря в музыкально-драматическом произведении "Слово о полку Игореве" и соло в "Отражениях" Кузьмы Бодрова. Башмет справился с задачей, несмотря на то, что чувствовал себя неважно и исполнение приносило ему физический дискомфорт: накануне после концерта в Тюмени Башмет повредил руку. Уже в Челябинске Юрий Абрамович обратился к травматологу, но жаловался журналистам, что кисть по-прежнему очень болит.