Наталья Бондарчук об онкологии: «Папа и сестра ушли от этой болезни. Поэтому я наблюдаюсь у Елены Малышевой»

Актриса Наталья Бондарчук тщательно следит за здоровьем из-за наследственных рисков. Фото — кадр НТВ

Актриса Наталья Бондарчук раскрыла семейные тайны. Заслуженная артистка, представительница знаменитой актерской и режиссерской династии – дочь легендарного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой. 72-летняя Наталья Бондарчук много снимается, ведет активный образ жизни.

В программе «Секрет на миллион» (НТВ) Бондарчук рассказала, как остается в прекрасной форме и следит за здоровьем. Недавно актриса прошла полное обследование в клинике известного теледоктора, доктора медицинских наук Елены Малышевой. Наталья Бондарчук и Елена Малышева дружат. А обследуется Бондарчук всегда досконально из-за наследственных рисков онкологии – ее папа Сергей Федорович и сестра Алена ушли из жизни из-за неизлечимых болезней. Поэтому за своим здоровьем актриса наблюдает тщательно. «У отца был рак желудка, у Алены рак груди – за четыре месяца она сгорела. Папа и сестра ушли от этой болезни, поэтому я у Малышевой все прохожу. Они меня так проверили, что могу три года быть спокойной», - рассказывает Наталья Сергеевна.

Бондарчук может похвастаться отменным здоровьем. Но недавно случилась беда – Наталья Сергеевна была на съемках в Крыму, и уже после завершения смены спускалась по мокрой после дождя лестницы, оступилась и соскользнула вниз – боль после перелома ноги была ужасная. В Крыму звезде экрана оказали первую помощь, а делать операцию она полетела домой в Москву: «Лодыжка моя разлетелась. Елена Малышева подсказала великолепного хирурга, который мне все сделал. Собрали по кусочкам лодыжку, ввели титановый штырь и закрутили железными «штучками», которые потом вынули. Сначала ходила с палочкой, сейчас уже сама…»

Наталья Бондарчук рассказала, что быть в рабочей форме ей помог и пластический хирург Сергей Блохин – светила в своей сфере. Она долго откладывала операцию, пока не предложили сделать ее в рамках одного телепроекта по преображению. Бондарчук согласилась: «Во-первых, они за это отвечают перед большой аудиторией. Во-вторых, оплачивают. А у хорошего хирурга это дорого стоит». Наталья Сергеевне сделали несколько антивозрастных операций: круговую подтяжку лица, платизмопластику (омоложение шеи), блефаропластику верхних век. Не боятся операции Бондарчук помог пример мама народной артистки СССР Инны Макаровой: «Мама моя одна из первых советских актрис, кто сделал подтяжку лица. После этого она снималась в фильме «Еще не вечер» и прекрасно выглядела». Бондарчук считает, что актриса должна хорошо выглядеть на экране, плюс многие помнят ее роли и обращают повышенное внимание на внешность: «Кто-то помнит Марию Волконскую, кто-то мадам Реналь, кто-то «Солярис»…

Рассказала Наталья о своем родном брате по отцу - известном режиссере Федоре Бондарчуке. С братом у Натальи Сергеевны прекрасные отношения: «Я так всегда переживаю за его фильмы, за все что он делает. Он всегда пишет мне - «любимая сестра»… Особенно после ухода его любимой сестры Аленочки…» Наталья говорит, что Федор закрытый от посторонних человек, потому что характером «как папа». Федор Бондарчук и его жена Паулина Андреева своего годовалого сына Ивана показывают только близким. Наталья Бондарчук говорит о племяннике Иване: «Такой симпатичный! Прям вот наш «бондарчуковский»!