Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель, - эту фразу, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, вполне мог в субботу произнести первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступивший на открытии Всероссийского форума классных руководителей. Но не произнес, потому что учителя не просто выигрывают войну, они выполняют гораздо более важную и значимую функцию - закладывают основу будущего общества в стране, воспитывая будущих граждан. А начинается воспитание с вещей самых простых, например, с еженедельного исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага России. Напомним, с 1-го сентября, после такого, как инициативу министра просвещения Сергея Кравцова поддержал президент Владимир Путин, учебная неделя в российских школах начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

- Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком "Разговоры о важном", - рассказал собравшимся участникам форума Кириенко о подавляющей поддержке инициативы и поделился соображением, что поддержали ее не только родители. - Это крайне нужно и для самих ребят, и они об этом говорят, и родители чувствуют, насколько это важно и насколько это работает.

- Я помню, что нам говорили, что "нет, ну что вы, образование - это образование, а это все-таки уже немножко политика". Это не политика. Это гордость своей страной, если она закладывается с детства, она потом проходит с человеком через всю его жизнь, - отмел Сергей Владиленович возражения, которые в свое время выдвигала российская либеральная общественность, которая предпочитает не замечать, что ровно такая же церемония регулярно проходит в школах США.

Впрочем, только этим первый замглавы АП предпочитает не ограничиваться, а предлагает идти дальше в деле возвращения почета статусу учителя в обществе, награждая и чествуя учителей, воспитавших из своих учеников героев.

- Надо подумать о том, чтобы педагогов, учителей, классных руководителей надо благодарить, чествовать и награждать не только за их результаты, но и за результаты их учеников. Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята - настоящие герои, практически каждый день появляются указы президента о награждении высокими государственными наградами, орденами Мужества, званиями Героя России, - предложил Кириенко с трибуны форума. - И, мне кажется, было бы правильно нам вместе подумать о том, чтобы соответствующие благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и получал тот учитель, который когда-то сформировал в нем вот это настоящее, правильное чувство патриотизма и чувство гордости, давайте вместе об этом подумаем.

При этом, он ни на минуту не сомневается, что Россия достигнет успеха в проводимой сейчас на территории Украины Специальной военной операции. И не только там и в этом. Но для этого, как считает Кириенко, необходимо одно условие.

- Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, - объяснил Сергей Владиленович свое видение ситуации. И пояснил. - Чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу.

Вклад каждого – достаточно общие слова, но первый замглавы АП подробно остановился, что понимает под этими словами: "Кто чем сможет. Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования, - но отдельно подчеркнул роль учителей. - Кто-то - выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва - это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве - это вы.

И здесь, как заметил Кириенко, очень важно, чтобы "не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку".

- Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово, - объяснил он, чем могут помочь не только взрослые, но и сами школьники, и резюмировал. - В конце концов, ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение.

И действительно, если учителя и добровольцы из того ж движения "Мы вместе" смогут в настоящем возродить тимуровские отряды, это будет едва ли не самым лучшим их вкладом в дело воспитания патриотической молодежи будущей страны.