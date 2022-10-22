Первое в стране серийное производство 5D-принтеров запустили в Волгограде

В Волгограде заработал первый в стране производственный комплекс по серийному выпуску 5D-принтеров. Фото Татьяна Мастерова, АСИ

В Волгограде открылся первый в стране производственный комплекс по серийному выпуску 5D-принтеров. В год здесь могут собирать 960 уникальных машин, которые печатают промышленные запчасти, замещая импортные оригиналы.

Чем отличается 5D-принтер

5D-принтер – собственная разработка волгоградской компании «Стереотек». В отличие от обычного 3D-принтера это пятиосевая машина. В процессе печати заготовку можно наклонять и вращать, за счет этого нити переплетаются между собой, давая армированное и более прочное соединение. В итоге время производства сокращается, к тому же в детали можно интегрировать металлические элементы. Например, чтобы восстановить немецкую мембрану на этом оборудовании, нужно очистить ее до металла, установить в принтер, выбрать из цифровой библиотеки деталь, нажать на кнопку и подождать.

- На обычном 3D-принтере нельзя нарастить деталь на металлической закладной, ему нужна поверхность, на которой он будет строить. Мы можем оперативно подготовить любую запчасть и изготовить ее буквально за несколько часов, у зарубежных аналогов долгая подготовка, - поясняет разницу генеральный директор компании Артем Авдеев.

Работу принтера обеспечивает собственное программное обеспечение компании. Для каждой детали инженеры создают цифровую модель, которая хранится в электронной библиотеке. После напечатать на 5D-принтере одним нажатием клавиши можно мембраны, манжеты, муфты, патрубки, крыльчатки и другие промышленные запчасти. Причем обойдутся они по цене пластмассы. Технология применима в авиастроении, машиностроении, строительстве и в прочих отраслях. В условиях санкций это дает независимость от поставок.

- Уникальная совокупность характеристик позволяет нам работать в отрасли замещения импортных деталей для оборудования и достаточно успешно применять совершенно обычные инженерные материалы, обеспечивая при этом существенную экономию, - отмечает Артем Авдеев.

В год будут собирать 960 уникальных машин, которые печатают запчасти, замещая импортные оригиналы. Фото Татьяна Мастерова, АСИ

Как построено производство

В каждом принтере пять различных плат. Электронику раньше собирали сами, сейчас под заказ ее делают в Китае. Окончательную сборку, прошивку и калибровку производят в Волгограде, теперь на новой площадке. При этом 5D-принтеры печатают себе подобных на специальной ферме. Из 300 деталей, используемых в сборке, самостоятельно делают порядка 80. На производстве четыре контура, каждый из которых может давать один принтер в день. Контроль качества – на каждом этапе.

Компания продолжает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, есть своя лаборатория. А само производство 5D-принтеров оцифровано до такой степени, что на обучение нового сотрудника сейчас уходит один день.

Дальше собранный принтер уходит к клиенту. Как производственный инструмент его можно использовать в любом цеху.

- При наличии CAD системы и лицензии на предприятии можно самостоятельно оцифровать любую деталь, - отмечает руководитель компании по развитию Анатолий Тулаев.

«Для нашей страны это тихая индустриальная революция»

Проект по производству 5D-принтеров вошел в топ-100 лучших проектов форума «Сильные идеи для нового времени-2022», которое организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Всего было подано 19,5 тысячи заявок.

- Этот проект особенный. Совокупность технологичности, лидерства и очень своевременное решение для страны – те причины, по которым мы выделили эту компанию. Сегодня они запустили массовое производство, а еще вчера ребята работали в гараже. Это первое, на что мы обратили внимание, когда в рамках форума отбирали проекты. У лидеров была идея, которую они сами разработали и подняли. Второе – аддитивные технологии. Для России это одна из приоритетных отраслей, так как позволяет работать точечно. Поэтому мы выделяем компании, которые позволяют делать импортозамещение прямо сейчас. Третье - потенциал этого продукта находится далеко за пределами России. У компании своя технология 5D-принтеров, они в целом двигают отрасль вперед. Для нашей страны это тихая индустриальная революция, - подчеркивает директор дивизиона АСИ «Предпринимательство и технологии» Сергей Черкасов.

Волгоградские 5D-принтеры уже доказали свою эффективность, их используют на таких крупных предприятиях, как Grass, Северсталь, Нефтемаш, TEXXCORE (Газпром Химволокно). Импортные аналоги тоже есть, но они имеют узкую специализацию и стоят в сорок раз дороже. Поэтому клиентов предприятие находит и за рубежом - в ОАЭ, Узбекистане, Азербайджане.

В феврале 2022 года венчурный фонд НТИ под управлением Kama Flow инвестировал в волгоградский проект 100 миллионов рублей. В июне 2022 года компания выпустила обновленный вариант пятиосевой аддитивной системы Stereotech V.5.2.

- АСИ традиционно поддерживает такие компании в нескольких областях. Мы не имеем собственных фондов, но находим правильных инвесторов и возможности для получения господдержки, помогаем с продвижением, в поиске развития и партнерств, в том числе по продажам в крупные корпорации, - рассказывает Сергей Черкасов. - Это первые шаги «Стереотека», мы продолжаем с ними работать и у нас большие планы.