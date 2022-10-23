В США бесследно пропал известный журналист

В апреле агенты ФБР нанесли визит в дом Мика, расположенный в пригороде американской столицы Фото: EAST NEWS

Американский журналист и продюсер Джеймс Гордон Мик широко известен не только в США, но и во всем мире, благодаря своим репортажам, книгам и документальным фильмам. Мик специализировался на вопросах нацбезопасности, многие его расследования наделали много шума, чем неоднократно вызывали недовольство американских спецслужб. Он также писал о секретных операциях американской армии и международном терроризме. Среди его самых известных работ – журналистские расследования о сорванном теракте в Нью-Йорке, сокрытии командованием Армии США гибели от дружественного огня в Ирак рядового Дейва Шаррета II, провалившаяся миссия американцев в африканском Нигере.

В апреле агенты ФБР нанесли визит в дом Мика, расположенный в пригороде американской столицы. После чего журналист бесследно исчез.

Его коллеги и соседи, соавтор книги, с которым он вместе работал в последние месяцы, не имеют понятия, где сейчас находится журналист. Многие уверены, что за его исчезновением скрываются американские спецслужбы, действующие по наводке администрации Байдена, которую Мик уже не раз критиковал за безрассудные действия в разных частях света.

В ФБР на многочисленные запросы ответили, что рейд осуществлялся в качестве «санкционированной судом правоохранительной акции». Других разъяснений не последовало.

Анонимные источники, знакомые с деталями рейда, сообщили, что репортера подозревали в хранении неких секретных материалов. Позднее появилась информация, что одним из таких источников является один из правительственных чиновников. А это означает, что Белый дом в курсе дела и владеет информацией о судьбе журналиста.

В ABC News, где числился Мик, сообщили, что «он спешно уволился».

Отставной подполковник Скотт Манн, с которым журналист работал над очередной книгой, посвященной спешному выводу американских войск из Афганистана, рассказал следующее:

- Он связался со мной весной. Чувствовалось, что он чем-то очень расстроен. Мик сказал мне, что у него серьезные личные проблемы, и ему необходимо выйти из проекта. Будучи ветераном боевых действий, я почувствовал какое-то невероятное напряжение в его голосе. И счел правильным принять его решение. Он пошел своей дорогой, а я продолжил проект.

Особое внимание обращает на себя тот факт, что в последний раз в соцсетях Мик отметился 27 апреля. Его твит появился в дискуссии о спецоперации российских войск на Украине. Журналист написал – то ли в качестве утверждения, то ли в качестве требования предоставить больше информации - слово «факты», после чего больше никогда не появлялся в Интернет-пространстве.