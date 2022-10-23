Илона Маска заподозрили в создании угрозы национальной безопасности США

Маск имел наглость заявить, что не может бесконечно оплачивать Интернет для ВСУ Фото: REUTERS

В администрации Байдена всерьез обсуждают - надо ли проверять Илона Маска на предмет создания угрозы нацбезопасности США. Прежде всего, под подозрение попадает сделка миллиардера по покупке Twitter и принадлежащая ему сеть Starlink.

Причиной подозрений стали предложения, озвученные Маском в соцсетях. В частности о том, что решить украинский конфликт можно было бы, придя к компромиссу по Крыму, признав его российским. А еще Маск имел наглость заявить, что не может бесконечно оплачивать Интернет для ВСУ.

После этого заявления на Украине поднялась волна гнева со стороны представителей киевского режима: Маска обматерили, указали ему место, заклеили плакаты с его изображением и внесли на сайт «Миротворец». Впрочем, с сайта американца вскоре убрали, да и билборды, говорят, вернули на место. Но не ранее, чем Маск согласился продолжить финансирование Starlink на территории Незалежной. Причем, как утверждают американские же СМИ, под давлением Пентагона.

И вот теперь новый виток «разборок». На этот раз не со стороны побирушек с Украины, а от своего родного американского правительства.

По словам источников агентства Bloomberg, обсуждение возможных проверок предприятий самого богатого человека в мире находится пока на самом раннем этапе – изыскиваются инструменты, которые позволят властям эти самые проверки оправдать. Так, например, основанием для проверки сделки по Twitter со стороны Комитета по иностранным инвестициям может служить тот факт, что к покупке Маск собирается привлечь частного инвестора из Саудовской Аравии и основанную в Шанхае компанию.