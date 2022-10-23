Он стал первым лидером Китая, родившимся уже в коммунистическую эпоху, в 1953 году

Одно из главных политических событий года, XX съезд китайской Компартии, завершился ожидаемо. Действующий глава Си Цзиньпин переизбран на должность генсека — а значит, ближайшие пять лет он продолжит руководить мощнейшей экономикой мира. Для нас Восточный сосед критически важен: обеспечивает России прочный тыл в решающей схватке с Западом, а также помогает (негласно, конечно) обходить санкции. Хотя ещё лет 10 назад, до председателя Си, «китайская панда» была верным американским партнёром и тихонечко сидела в бамбуковом лесу. Так что разворот к многополярности — заслуга прежде всего нынешнего лидера КНР. «Комсомолка» вспоминает, каким образом Си Цзиньпин смог взойти на вершину власти одной из самых закрытых стран мира.

Си Цзиньпин переизбран на должность генсека — а значит, ближайшие пять лет он продолжит руководить мощнейшей экономикой мира Фото: REUTERS

ИЗ ДВОРЦА В ХИЖИНУ

Он стал первым лидером Китая, родившимся уже в коммунистическую эпоху, в 1953 году. Детство было безоблачным: когда твой отец Си Чжунсюнь одновременно является одним из «отцов революции», членом ЦК и вице-премьером, — то ты сам живешь, словно маленький принц. Ходишь в элитную школу в Пекине, ешь деликатесы на завтрак.

А потом в Китае настал свой «тридцать седьмой год». От старых революционеров, смевших обращаться на «ты» к самому председателю Мао, принялись избавляться. Ибо царь горы может быть лишь один.

Тут же всплыл подходящий повод: якобы с подачи Си Чжунсюня, в ЦК ведавшего пропагандой, была издана «неправильная и идеологически вредная» книга об одном из героев революции. Бывшего небожителя сняли со всех постов, отправили сначала на тракторный завод простым рабочим, а потом и вовсе в тюрьму.

Си Цзиньпин с матерью, братом и сестрами

Под каток репрессий попали и родные. Хунвейбины (молодёжные банды, коим разрешили бесчинствовать «для защиты революции») устраивали грубые обыски в доме семьи Си. Старшая сестра будущего председателя — Си Хэпин — после одного из таких рейдов, не выдержав позора, покончила с собой, а его мать была вынуждена отречься от «мужа - врага народа».

Самого Си, которому тогда было 15, отправили «на перевоспитание» в деревеньку Лянцзяхэ в одном из самых бедных районов страны. Его кровом стало китайское традиционное жилище «яодун» — гибрид землянки и пещеры, выдолбленной в мягком грунте на склоне холма. Без электричества и с ведром-туалетом.

Через пару месяцев, не выдержав такой жизни, подросток сбежал в Пекин. Но его быстро поймали, отослали работать землекопом в трудовой лагерь с ещё более жёстким режимом, а потом вернули в Лянцзяхэ. Там маленький принц жил впроголодь, занимаясь чёрной работой… и самообразованием. Запоем читал русскую классику.

— Когда-то я был впечатлён романом Чернышевского «Что делать?», где главный герой, Рахметов, живёт аскетом и спит на гвоздях для укрепления силы воли, — вспоминал Си Цзиньпин позже. — Нас с друзьями это так поразило, что мы стали ночевать на кроватях без матрасов, гулять в дождь и снег, принимать ледяной душ.

Маленький принц жил впроголодь, занимаясь чёрной работой и самообразованием

ИЗ ХИЖИНЫ ВО ДВОРЕЦ

Выскажем банальную мысль: благодаря этим испытаниям Си увидел, чем живёт простой народ — и затем сделал борьбу с бедностью одним из национальных проектов… Но чтобы однажды вернуться в Пекин победителем, требовалось начать хотя бы с первой ступени карьерной иерархии — комсомола. Си подавал заявление на приём в эту молодёжную организацию семь раз — каждый из семи лет своей ссылки — и в итоге местные партийцы, впечатлившись силой воли паренька, всё же выдали заветный значок.

В Китае меж тем подули другие ветры, началась оттепель, многих репрессированных коммунистов, включая отца Си, стали потихоньку возвращать из опалы. Но «красной ковровой дорожкой» молодого человека, конечно, никто не встречал. Следующей ступенью в карьере должен был стать приём в партию. Си подавал заявление десять раз — пока чиновники не сдались. Так и выковался его характер и политический стиль: сила воли, последовательность, безэмоциональность. Не получилось однажды — ничего, не будем лить слёзы, перегруппируемся и попробуем снова.

Благодаря испытаниям Си увидел, чем живёт простой народ — и затем сделал борьбу с бедностью одним из национальных проектов

Затем «маленький принц» поступил в университет — по квоте на крестьян и рабочих (тут снова помогли семь лет каторжного труда в деревне). Правда, часть учёбы пришлась «на картошку» — когда студентов отправляли для сельхозработ.

Китай меж тем всё быстрее менялся, открывался Западу. В страну заходили инвесторы, а многие из прежних «твёрдых коммунистов» превращались в теневых олигархов. Но будущий лидер выбрал прямо противоположный путь, пошёл работать секретарём Гэн Бяо — министра обороны. Тот был старым другом отца Си (с которого к тому моменту уже полностью сняли опалу). Так что, можно сказать, молодой человек шагнул в чертоги небожителей «по протекции». Но смог бы он там удержаться без опыта выживания в юности? Ответ очевиден.

Дальше — как полагается в китайской системе власти: способный юноша работал руководителем сначала на районном, потом на городском, а затем и на областном уровне. Однако вершина по-прежнему была недоступной.

Часть учёбы пришлась «на картошку»

СМЕРТНЫЙ БОЙ С КОРРУПЦИЕЙ

На западных инвестициях рост китайской экономики бил рекорды — а вместе с ним и масштаб чиновничьих лихомств. Си Цзиньпин на собственном опыте знал, что из роскошного дворца ты можешь за одну ночь угодить в землянку, и не гнался за земными богатствами. Но такую мудрость проявляли не все. В 2006 году вспыхнул скандал в шанхайском горкоме: мэр города, Чэнь Лянъюй, погорел на взятках, растрате государственных фондов и дорогих подарках любовнице. Его освободившуюся должность занял Си — и быстро навёл порядок в важнейшем мегаполисе.

Юноша работал руководителем сначала на районном, потом на городском, а затем и на областном уровне

Приближался 2012 год, когда на очередном съезде Компартия должна была избрать нового генсека. И кто бы это мог быть? Самым ярким из нового поколения политиков являлся Бо Силай. Он в чём-то напоминал Си Цзиньпина: из семьи революционера, прошёл все уровни партийной карьеры, умел добиваться своего. А возглавляя крупный город Чунцин, совершил там экономическое чудо, арестовал пять тысяч членов преступных группировок, а горожан заставлял распевать патриотические песни времён Мао, что ужасно нравилось старикам из Политбюро.

Но незадолго до съезда выяснилось: жена «мэра-героя» владеет виллой на Лазурном берегу, его сын с 12 лет живёт и учится в элитной школе в Англии (не ясно на какие деньги), «антикоррупционные чистки» в Чунцине привели к арестам сотен невинных людей, а юрист-англичанин, угрожавший рассказать о тёмных делах семейки, убит по приказу Бо. И вся патриотическая кампания по «распеванию коммунистических гимнов» была грандиозным фарсом в исполнении тайного сторонника Запада.

Оба эти проворовавшихся и снятых партийца — и Чэнъ Лянъюй, и Бо Силай — считались кандидатами на пост генсека. А вот Си многие не любили, называя «принцем». Но всех потенциальных конкурентов, как видите, подвела алчность, несдержанность и недостаток самодисциплины. А всегда сдержанный и аккуратный товарищ Си в итоге обскакал всех.

Сейчас Си Цзиньпину 69. В политике, тем более на востоке — не возраст Фото: REUTERS

Два срока на посту Председателя КНР уже вписали его в историю: это и беспримерная антикоррупционная кампания по борьбе с чиновниками-хапугами, и начало экономической войны с США, и пресечение попытки «цветной революции» в Гонконге, и укрепление дружбы с Россией.

Сейчас Си Цзиньпину 69. В политике, тем более на востоке — не возраст. Так что грядущий срок обещает быть не менее ярким. Многополярный мир, без диктата США и Запада, пока не построен — значит, есть чем заняться в ближайшую пятилетку.

НА ЗАМЕТКУ

7 главных достижений председателя Си:

1. Пересажал хапуг. Только по официальным данным, за последние 10 лет уголовному преследованию подверглись более 100 тысяч китайских чиновников, уличенных в коррупции.

2. Бросил экономический вызов США, отказался капитулировать в «таможенной войне» с Вашингтоном.

3. Пресек «цветную революцию» в Гонконге, когда либеральная оппозиция в этом автономном городе попыталась устроить «майдан» и отчалить от КНР.

4. Укрепил дружбу с Россией, стал получать нефть и газ для энергодефицитного Китая по стабильным и приемлемым ценам.

5. Достойно принял первый удар пандемии коронавируса, сохранил много жизней благодаря жёсткому карантину.

6. Начал «слезать с экспортной иглы» — переориентировать экономику на внутренний рынок. Теперь китайские автомобили не уступают по качеству корейским или французским.

7. Усилил внешнюю экспансию, открыл первую в истории Китая зарубежную военную базу — в африканском Джибути.