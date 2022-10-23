Педагог по вокалу оценил хиты осени: «У Лорак - песня-однодневка, а яркий SHAMAN спел вдохновляющий на победы поп-рок»

Новая и уже большая звезда на сегодняшней эстраде SHAMAN Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этой осенью музыкальные чарты и хит-парады обновились. Вышло много новых песен больших и начинающих звезд. Вспомнят или нет хоть строчку из этих композиций поклонники артистов через год – покажет время. А пока разбираемся в секрете успеха новых хитов.

Самые обсуждаемые новинки этого месяца для KP.RU послушала педагог вокала, саундпродюсер Юлия Таравкова.

Педагог вокала, саундпродюсер Юлия Таравкова Фото: Личный архив

Ани Лорак - «Лабиринт»

На этой неделе Ани Лорак выпустила новую песню – певица напомнила о себе перед стартом продаж новогодних корпоративов и заказников. Как известно яркий хит повышает шансы пробиться на частные вечеринки, которых осталось мало.

Эксперт: «Аранжировка воспринимается немного дешево из-за устаревших звуков. Звуки дудука вначале слишком искусственные и уж очень компьютерные, живой слышался бы гораздо богаче. Диапазон чуть меньше октавы, сама гармония песни примитивна, как и текст. «По краю - забываю… болит - лабиринт» - очень банально. Голос и тембр Лорак сам по себе очень яркий и богатый как и диапазон, но в этой песне он не раскрыт. Очень много слов, много воды, невозможно запомнить даже о чем она поет, кроме слова «лабиринт». Неяркая песня-однодневка».

У Ани Лорак сорвались осенние гастроли по Европе и она тут же выпустила новый трек — рассчитывает попасть на новогодние корпоративы Фото: Соцсети

DJ Smash, Nivesta - «Позвони»

Эта музыкальная работа DJ Smash в октябре держится в топе «Яндекс Музыки». Вдохновлялся песней «Позвони мне, позвони» из кинофильма 1981 года «Карнавал».

Эксперт: «Первая строчка и первые аккорды песни навеяны советским шлягером из фильма «Карнавал» - «Позвони мне, позвони». Не могу назвать это кавером старого хита, потому что от него остался только небольшой намек - музыкальная мелодия и строчка «позвони мне, позвони». Текст «говорят, что время лечит, но походу портит печень» очень напомнил строчку из песни группы Бандерос «Адьес» - «говорят время лечит, но походу надо лечить печень». Такой вот дословный плагиат. Аранжировка очень модная и качает - это клубная музыка, танцевальная, не предполагающая какого-то супер-диапазонного, техничного вокала. Поэтому певица спела соответствующе - в манере юного поколения. Это – прекрасная коллаборация двух поколений и эпох: советской и современной. Очень необычно хитово и свежо!»

SHAMAN - «Вызов»

Новая и уже большая звезда на сегодняшней эстраде SHAMAN гастролирует с успехом по стране, пока вышел его новый трек. Музыкант написал эту песню для саундтрека одноименного телешоу «Вызов».

Эксперт: «Песня пробуждает с первых аккордов и невероятно полетного вокализа в начале. SHAMAN поет практически всю песню в очень высоком для мужчины регистре, голос свободный, яркая манера. Ритмичный вокал, в котором есть энергия, которая заряжает! Позиция звука очень близкая, слышно, что вокалист учился народному вокалу, но не хватает объема наверху и все так же грудного обертона. Голос очень подвижный и пластичный. Текст песни созидательный, вдохновляющий на победы, гармония и аккорды - все соответствует посылу. Позитивный, жизнеутверждающий поп-рок».

SHAMAN с успехом гастролирует по стране и выпускает новые песни Фото: Соцсети

Анна Асти - «Ночью на кухне»

Певица Анна Асти, вдохновленная успехом своего первого сольного альбома, выпустила новый трек. Но он почему-то так похож на все, что уже было…

Эксперт: «Диапазон песни чуть больше одной октавы. Гармония напоминает сразу все песни предыдущего дуэта. По звукам аранжировки - агрессивно, по ритму, по тематике песни (снова эксплуатация образа страдающей одинокой женщины) - будто звучит одна заезженная пластинка, которую забыли сменить. Единственной фишкой в конце песни можно считать почти акапельный припев, с эффектом зажеванного звука на словах «день, ночь, день». Исполнение абсолютно штампованное, ни одной новой живой эмоции и интонации. Анна Асти стала копией самой себя - ничего нового. Единственное, что цепляет это словесный образ «Ночью на кухне». Так же как и словесный образ «По барам». Сразу представляешь картинки, в этой песне акцент на образы».

100AGE - «Близко»

Рэп-исполнитель и автор песен 100AGE со своим треком «Близко» в музыкальном топе «ВКонтакте».

Эксперт: «Очень харизматичный исполнитель, трек заряжен энергетикой и посылом со смыслом. Совершенно не банальный рэп, чувствуется, что автор экспериментировал с жанрами и с подачей текста, и вообще в рэпе оказался «не с улицы». Это уже не погремушки типа «тачки, стволы, бабки...» тут уже более глубокое философское мышление о человеческих страстях и пороках. Подача текста очень динамична, буквально через каждые два предложения новая интонация и манера. В записи много дабл голосов, что местами создает ощущение поющей толпы и церковного хора одновременно. Ярко, творчески и креативно. Ощущение рождения новой звезды».