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Звезды23 октября 2022 7:30

Любимый муж Ирины Мирошниченко - Евгений Герасимов, любимый сын - Евгений Миронов, а младший брат - Никита Михалков

Ирина Мирошниченко получила Орден за заслуги перед Отечеством III степени
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Евгений Миронов прочитал для Ирины Мирошниченко пушкинское «Вы избалованы природой»

Евгений Миронов прочитал для Ирины Мирошниченко пушкинское «Вы избалованы природой»

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ирина Мирошниченко блистает на мхатовской сцене уже 57. Она сыграла все главные роли во всех чеховских спектаклях. И не только в чеховских. При том назвать её ветераном театра, язык не поворачивается. Она суперженщина и замечательная актриса. Минувшим летом Мирошниченко исполнилось 80 лет. Но с таким зарядом энергии, позитива и желания еще долго царствовать на мхатовской сцене, эти цифры совсем не пугают. «Жизнь прекрасна» - девиз Ирины Петровны. Так назывался и праздничный вечер в её честь.

Уж сколько комплиментов, восторгов, эпитетов - в прозе, в стихах услышала она от коллег. И юркая как гроза, и «стареет всё на свете, а Петровна никогда». Известные на всю страну мужчины выстроились в очередь за кулисами, что выйти на сцену и сообщить, что для них Мирошниченко - Армида, Сильфида, Ирина-прекрасная. Что засыпая, они думают о Петровне. А вы говорите возраст...

Игорь Верник играл для неё на рояле, Игорь Золотовицкий читал юмористическое посвящение. В честь неё звучал и пушкинский ямб, и хорей Окуджавы. Первый заместитель Руководителя АП РФ Сергей Кириенко по поручению Путина вручил ей Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени.

Евгений Миронов прочитал пушкинское «Вы избалованы природой». И вспомнил, как много лет назад его вводили на роль Треплева в спектакль Олега Ефремова «Чайка». Ему не нравился рисунок роли, он хотел играть по-своему. Ирина Петровна - единственная его поддержала. Она, кстати, в этом спектакле играла его маму - обворожительную Ирину Аркадину.

Сергей Кириенко по поручению президента вручил актрисе Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени

Сергей Кириенко по поручению президента вручил актрисе Орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов прочитал не только Пушкина, но и Вольтера. Мирошниченко призналась, что Герасимов был самым лучшим мужем в её жизни. Они играли супружескую пару в фильме «Вам и не снилось». И по тому, как рады были видеть друг друга, как Мирошниченко благодарила Герасимова за его умение любить и дружить, почти нет сомнений, что между ними и любовь, и дружба была по-настоящему. «Ирина Петровна, надо бы поаккуратней с формулировками. Завтра вся пресса выйдет с заголовками: «Лучшим мужем Ирины Мирошниченко был Евгений Герасимов», - посоветовал ведущий вечера Игорь Золотовицкий.

Солисты Большого театра исполнили фрагмент балета «Легенда о Любви». Владимир Машков и актеры Театр Олега Табакова в образах из спектакля «Ревизор» записали видео поздравление.

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко

Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Аркадий Инин написал стих, посвященный Мирошниченко, в котором признался, что давно и охотно стал бы Ирининым, если бы не был уже Ининым.

Никита Михалков признался (в видео поздравлении), что с юности чувствовал превосходство роскошной красавицы. С Мирошниченко они снимались в «Я шагаю по Москве»: она играла старшую сестру героя Михалкова. И до сих пор остаётся для Никиты Сергеевича женщиной-тайной. «У меня есть ощущение, что ты несёшь какую-то таинственную историю и продолжаешь этим интриговать», - признался Михалков.

Вышел на сцену воистину народный любимец - Лев Лещенко. Он исполнил «разнузданный шансон» - песню «Хрустальный бокал». Зал дружно подпевал. Оказалось, что 30 лет назад именно Лещенко вывел Ирину Мирошниченко на эстраду. И она запела.

Возвышенный гимн «Многая лета» в честь неё исполнялся на контрасте с шуточной песней на мотив «Эта женщина в окне», которую мужской хор МХТ спели по-своему: «Эта женщина везде». Мирошниченко, как стало известно, выступает даже в Театре Надежды Бабкиной. Бабкина тоже ее поздравила.

«Жизнь прекрасна» - девиз Ирины Петровны. Так назывался и праздничный вечер в её честь

«Жизнь прекрасна» - девиз Ирины Петровны. Так назывался и праздничный вечер в её честь

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Константин Хабенский назвал Ирину Петровну «нашим талисман». Она поддержала Хабенского тёплым, дружелюбным взглядом, когда он впервые выступал перед труппой в качестве худрука МХТ. «Всё будет нормально, Костя» - сказала ему Мирошниченко. И эти слова в тот момент для него были самыми важными.

Юбилейный вечер народной артистки получился теплым, семейным. Все были на подъеме. Мирошниченко радовалась и объяснениям в любви, и ордену от Путина: «У меня теперь есть орден. Мне хорошо!» - прямо как ребенок...

- За каждым успехом стоит большой труд. Это правда, - сказала Ирина Мирошниченко. - Служение искусству - это миссия. С этим чувством я живу. Я люблю свою страну, своей народ. Я очень люблю Московский Художественный театр. Люблю Москву. Это мой родной город.

В финале актриса поблагодарила всех гостей ее праздника, который и вправду удался.

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