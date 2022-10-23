Леонид Рошаль: Спасать людей на "Норд-Осте" мне помогали, рискуя жизнью, бывшие среди заложников врачи Фатима Шахова и Александр Панов

Мы вспоминаем трагические события со знаменитым на весь мир врачом, который в те дни несколько раз заходил в захваченный бандитами театральный комплекс Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

20 лет назад, 23 октября 2002-го, в Москве 40 террористов захватили 916 человек на представлении мюзикла «Норд-Ост» в театральном комплексе на Дубровке. 130 заложников погибли в ходе штурма и освобождения спустя три дня, 26 октября.

Мы вспоминаем трагические события со знаменитым на весь мир врачом, который в те дни несколько раз заходил в захваченный бандитами театральный комплекс.

- …Дорогой Леонид Михайлович, извините, что так поздно.

- Что-то вам не спится. (Время приближалось к 23 часам. - А.Г.)

- Ой, у нас круглосуточная газета. Это круглосуточный главный редактор Владимир Сунгоркин (в воскресенье, 23 октября будет 40 дней, как его не стало)- это он создал такую вот породу круглосуточных журналистов. Вы же сами это отмечали, когда мы нашего главного хоронили.

- Да.

- Это на всех произвело впечатление, именно вот ваш комментарий такой необычный. А не спится еще и потому, что 20 лет назад, 23 октября, вечером террористы захватили концертный комплекс на Дубровке. Драма ужасная, трагедия… Она продолжалась по 26 октября.

Уже очень много написано. Леонид Рошаль меньше всего рассказывал о тех событиях и, может быть, Иосиф Кобзон.

- Действительно, написано и рассказано много.

- Вот все до сих пор думают, что вы и Иосиф Давыдович по одному разу туда сходили. А ведь и Кобзон, и вы по три раза ходили в «Норд-Ост» к террористам, правильно?

- Да, но мне, понимаете… Действительно, все написано, я не знаю, кто, чего, как. Каждый работал, как он работал. И мне не хотелось бы какие-то героические штрихи здесь употреблять.

Леонид Рошаль выходит из здания ДК на улице Мельникова, где терористы удерживали в заложниках около 700 человек. Фото Татьяны Балашовой (ТАСС)

Если вы разрешите, я могу вам рассказать о медиках, которые тоже оказались в захваченном зале. И которые, я считаю, проявили героизм. Но, прежде всего, это Фатима Шахова, доктор.

Когда меня запустили на бельэтаж, я вошел в белом халате, была такая гнетущая тишина, и я сказал, что я – доктор Рошаль. Да. Пришел вам помочь. И обратился к сидящим в зале людям: среди вас есть доктора?

И встала и ко мне подошла одна не очень крупного телосложения женщина, сказала, я могу, я вам помогу. Это была Фатима Шахова.

И она мне очень во многом помогала.

Но, прежде всего, когда мы организовывали, простите, в туалете операционную для перевязки раненой руки у одного из бандитов, да, она принимала участие.

И затем я ее попросил, если можно, помочь мне собрать сведения у каждого, кто в чем нуждается. В каких медикаментах, в каких-то препаратах, в чем-то еще. Потому что ведь это оказалось неожиданно: у кого-то гипертония, у кого-то какие-то проблемы с линзами глаз, у кого-то там почечные проблемы и так далее. Не все же с собой аптечки захватили, все необходимые вещи. И надо было этим всем обеспечить.

- И как ваша помощница?

- Она провела работу блестящую совершенно. Мы собрали полные сведения - о том, что необходимо для тех, кто попал в этот зал. (Речь, разумеется о заложниках. - А.Г.)

Потом мы посмотрели на количество людей в партере и просто математически умножили это все на три. И получился такой внушительный список.

И мне удалось принести, все же, в зал эти все медикаменты, все, но их надо было каким-то образом раздавать.

И в этом опять мне помогла Шахова.

Владислав Пономарев (заложник, врач, Краснодар), Фатима Шакова (заложница, врач, Москва), Леонид Михайлович Рошаль, заложница, педагог, выводила из зала детей после переговоров, Москва, Александр Панов (заложник, врач, Москв Фото: Личный архив

И здесь я познакомился с еще одним малоизвестным героем – это Панов Александр, он был подполковник медицинской службы, но нам не сказал, что - военнослужащий, иначе бы террористы его убили. Он сказал, что - просто доктор.

И вот все фактически, все, что я приносил, именно вот эти люди помогали раздавать заложникам и быть связными…

- А как потом сложилась судьба ваших помощников - после штурма и освобождения?

- К большому моему счастью, оказалось, что они - живы. Я из потом нашел в больнице. И они здоровы. И до сих пор работают.

- И о них ничего до сих пор неизвестно…

- О них очень мало рассказывали и публиковали. Хотя - эти мужественные люди - они ходили по лезвиям ножа. При мне один из бандитов перед лицом Шаховой махал автоматом и кричал: сделаешь шаг влево, вправо, что-то не так, мы тебя застрелим. Она, действительно, спокойная такая, не крикливая женщина…Но потом, уже после освобождения, здесь случилась с ней беда.

Концерт, посвященный дню медика. Слева направо: Владислав Пономарев (заложник, врач), Фатима Шакова (заложница, врач), Леонид Михайлович Рошаль, Вероника Панова (заложница, жена Александра Панова), Александр Панов (заложник, врач) Фото: Личный Архив

- Что-то со здоровьем?

- Нет, беда заключается в том, что - так как Фатима, так как Шахова, наши органы забеспокоились, не является ли она соучастницей теракта. Ее арестовали.

- Ужас!

- И надо было мне приложить определенные усилия для того, чтобы доказать, что Фатима ни при чем, что, наоборот, она помогала, что она честный человек и является героем.

Думаю, что и Шахова, и Панов заслуживают Ордена Мужества за то, что они сделали.

Я после окончания всей этой операции обращался и в Минздрав, обращался и в правительство с просьбой отметить этих людей, но, к сожалению, до сих пор не отметили.

И вот я хочу вот в этот день сказать огромное спасибо и Фатиме Шаховой, и Александру Панову за ту огромную работу, которую они провели, оказывая помощь этим заложникам. Вот об этом мало кто знает. А я хочу, чтобы это знали все.

Запомните такое простое имя – Фатима Шахова. Она продолжает работать, защитила диссертацию. И у Александра Панова все нормально. Работает. И семья нормально живет.

И я надеюсь, что мы с ними в эти дни встретимся и попьем чайку, так как среди нас троих, по-моему, любителей выпить много - нет.

Ну, а может быть, за память 130 погибших мы, все же, молча нальем по чуть-чуть в рюмочки водки. И помянем всех.

- Скажите, а у вас есть телефоны их, чтобы мы могли с ними связаться и опубликовать их фотографии?

- Да, конечно. Я это сделаю, я вам пришлю…

- Ой, классно! Я все записал, я ничего не перевру, я все расшифрую и вам потом - ссылку…

- Я знаю, что вы не из тех, кто врет.

- Ну, бывает, вы зря так обо мне…

- Нет, не бывает.

- Просто старая школа.

- Спасибо вам за звонок.

- Я тогда с нетерпением жду от вас номера из телефонов, чтобы связаться, взять снимки и опубликовать крупным планом.

- Да, спасибо большое!

- До встречи.