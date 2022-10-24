Новые программы и экологические инициативы: ВООП и РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Всероссийского общества охраны природы Владислав Фетисов и ректор вуза Владимир Мау. Фото предоставлены Пресс-службой "Ecumene"

- Мог ли я об этом мечтать, - поделился сокровенным с участниками мероприятия глава ВООП и знаменитый на весь мир хоккеист Владислав Фетисов, подписывая соглашение о сотрудничестве с академией.

В этой искренней и неожиданной фразе кроется многое. Сегодня Фетисов - один из тех, кто защищает экологические рубежи нашей страны. Это труд непростой и тернистый. При советской индустриализации об экологических проблемах старались не думать, после развала страны вовсе забыли. Сейчас настало время повернуться лицом к природе и попытаться сделать все для ее спасения.

Взаимодействие с учащимися – не исключение. Воспитывать любовь к окружающему миру нужно с детства, юности. И когда в этом деле идут навстречу руководители крупнейших, авторитетных вузов – это дорогого стоит. Отсюда и трогательная реакция Владислава Фетисова, для которого каждое подобное соглашение – кирпичик в общей экологической кладке России.

- Проблемы экологии, которые все больше становятся главными в развитии страны, без кадров решать сложно, - сказал Фетисов. - Рад, что все больше молодых людей уделяют внимание этим вопросам. Экология требует особого внимания и без науки этих проблем не решить. Причем решать нужно именно на опережение, а не устранение последствий. Президент РФ в последнее время четко дал понять, что это надо нашим детям и внукам. Мы должны создать армию экологов. Экосапиенс – трудоемкий процесс, но необходимый. И только объединив усилия, мы сможем сдвинуть тему с мертвой точки.

В рамках соглашения стороны займутся разработкой предложений по развитию научных исследований, научно-технической и инновационной деятельности. Решения помогут преодолеть вызовы в области устойчивой экономики, ответственного финансирования, энергетического перехода и трансформации, а также глобального развития мирового рынка углеродных единиц.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал, что совместная деятельность Академии и ВООП также предусматривает повышение уровня экономической и экологической культуры населения, и, в первую очередь, молодежи. В фокусе сотрудничества будут вопросы экономического характера, связанные с изменением климата, эффективным использованием природных ресурсов, охраной окружающей среды.

Фото предоставлены Пресс-службой "Ecumene"

Помимо этого, стороны займутся реализацией совместных образовательных программ в интересах научно-технологического, политического, экономического и финансового развития России. В рамках сотрудничества планируется совместное участие в конференциях, научных семинарах, выставках. Специалисты обеих сторон будут привлечены для проведения учебных занятий, консультаций, рецензирования выпускных квалификационных работ, а студенты Академии смогут проходить практику и стажировки в ВООП.

- Сегодня вопросы экологии и охраны окружающей среды все сильнее влияют на повседневную жизнь, экономику, политику и культуру, – отметил Владимир Мау. - Наше взаимодействие со Всероссийским обществом охраны природы будет иметь несколько направлений, включая разработку новых образовательных программ как для студентов, так и для взрослых слушателей флагманских программ Академии по подготовке высших управленческих резервов и кадровых резервов для российских регионов. Мы планируем совместно готовить предложения по решению вопросов, связанных с изменением климата, в том числе в Арктике и Антарктике: наши коллеги из филиала Академии в Санкт-Петербурге уже вовлечены в активную работу Совета по вопросам Арктики. Мы также рассчитываем на тесное сотрудничество в рамках программы Минобрнауки «Приоритет-2030» и развитие совместных научно-исследовательских и просветительских проектов федерального и международного уровня. Президентская Академия обладает уникальной сетью филиалов по всей России. Уверен, что это позволит реализовать много полезных инициатив и интересных проектов.

Кроме того, Вячеслав Фетисов добавил, что сейчас важно деполитизировать сложившуюся ситуацию. Российская Федерация является уникальным государством – огромная территория, все возможные ресурсы, любой вид энергетики, почти все климатические зоны.

- И мы в нашей стране можем понять и смоделировать то, что может происходить на планете в целом, и что всему миру можно и нужно делать, в том числе с точки зрения решения вопросов, связанных с изменением климата, утерей биоразнообразия и загрязнением окружающей среды, - уточнил глава ВООП. - В той же Арктике процессы протекают очень динамично, в 3-4 раза быстрее, чем предполагалось. Всё это, во-первых, нужно учитывать при разработке крупных промышленных, логистических проектов, например, таких как Северный морской путь. А во-вторых, располагая такими уникальными условиями в нашей стране и большим опытом, инициировать переговорный процесс на международном уровне на наших площадках, предлагая наши концепции новых экономических и природных решений. Напомню, что Всероссийскому обществу охраны природы скоро будет 100 лет, это старейшая экологическая организация в мире. У нас накоплены гигантские знания и опыт для решения многих комплексных задач и проблем.

Инициатором подписания соглашения выступил Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. Со стороны Президентской академии на подписании присутствовали проректор, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Андрей Марголин и и.о. директора ИГСУ РАНХиГС Руслан Корчагин. В мероприятии также приняли участие директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян и руководитель группы советников РАН Максим Сафонов.