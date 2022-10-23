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Политика23 октября 2022 11:20

Шойгу предупредил мир о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»

В Минобороны России стало известно, что президент Украины распорядился изготовить «грязную бомбу»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины

Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Французской Республики Себастьяна Лекорню.

В Минобороны России отметили, что коллеги обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, что появились информация о том, что по совету западных кураторов Киев поручил изготовить «грязную бомбу», чтобы совершить провокацию.

«Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней находятся на завершающей стадии. Цель провокации - обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения», - сообщают источники ряда СМИ.

«Грязную бомбу» на Украине готовят из мощного заряда взрывчатки и радиоактивных материалов с атомных станций. Она может служить для радиоактивного заражения больших территорий.

Напомним, что 21 октября 2022 года Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остиным. Они также обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После разговора с французским коллегой, Сергей Шойгу имел разговор с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Министры обсудили ситуацию на Украине, после чего Шойгу поделился своими озабоченностями по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

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