Шойгу предупредил мир о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»

Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Французской Республики Себастьяна Лекорню.

В Минобороны России отметили, что коллеги обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

«Генерал армии Сергей Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, что появились информация о том, что по совету западных кураторов Киев поручил изготовить «грязную бомбу», чтобы совершить провокацию.

«Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней находятся на завершающей стадии. Цель провокации - обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения», - сообщают источники ряда СМИ.

«Грязную бомбу» на Украине готовят из мощного заряда взрывчатки и радиоактивных материалов с атомных станций. Она может служить для радиоактивного заражения больших территорий.

Напомним, что 21 октября 2022 года Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остиным. Они также обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После разговора с французским коллегой, Сергей Шойгу имел разговор с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Министры обсудили ситуацию на Украине, после чего Шойгу поделился своими озабоченностями по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».