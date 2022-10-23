Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения Су-30 в Иркутской области

В Иркутской области упал самолет СУ-30. Фото: REUTERS

Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

- Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, два летчика-испытателя погибли. На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании.

По предварительной информации пилоты до последней минуты пытались отвести истребитель от жилой застройки и погибли в огне взрыва.

Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом в Иркутске, площадь возгорания составила 200 квадратов. Су-30 — многоцелевой истребитель поколения «4+», разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе.