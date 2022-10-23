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23 октября 2022 13:25

Борис Панкин, главный редактор «Комсомольской правды» в 1965 - 1973 гг.: Владимир Сунгоркин был человеком Дела

В воскресенье, 23 октября, 40 дней, как от нас ушел выдающийся журналист, редактор, издатель и крупнейший медиаменеджер
Борис ПАНКИН
Борис ПАНКИН
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин скоропостижно скончался 14 сентября 2022 года.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Николаевич Сунгоркин скоропостижно скончался 14 сентября 2022 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первые горькие эмоции при вести о безвременной неожиданной смерти Владимира Николаевича тут же выплеснулись на бумагу, по сегодняшнему говоря, были выложены в интернет.

Вот что я написал под первым впечатлением: «Удручен и подавлен вестью о неожиданной и преждевременной смерти Владимира Николаевича Сунгоркина. Ушел прекрасный человек, блестящий журналист и редактор, по существу первый Главный «Комсомолки» в постсоветский период, когда он, хоть и не без потерь, удержал газету на плаву, вдохнул в нее новую жизнь. Можно было в чем-то даже важном не соглашаться с ним, но нельзя не признать, что он верил в то что делал, когда твердой рукой проводил свои реформы».

Дни шли и эмоции уступали место размышлениям. Слишком крупной личностью, реформатором по натуре был Сунгоркин, чтобы на всем протяжении своей взрослой жизни не вызывать противоречивых суждений. Ни одной краской, ни даже в черно-белых тонах его не измеришь. Точно так же как его детище, то есть «Комсомолку» Сунгоркина.

Когда она в муках рождалась, зарабатывая наряду с похвалами кличку «желтая пресса», немало было желающих не в ее пользу сравнивать ее с «Комсомолкой», обобщенно говоря, Дмитрия Горюнова, Алексея Аджубея, Юрия Воронова, Бориса Панкина, то есть газеты послевоенной поры, поры «оттепели». Эта четверка была как бы одной командой, все участники которой дружески - ревниво следили за ее победами и просчетами. Мне самому, в бытность первым замом Воронова, пришлось однажды услышать по вертушке ворчливый с укоризной голос Горюнова: «Вы какую там с Юрой газету делаете?».

Так что, я чувствовал себя вправе задать на этот счет вопрос Володе.

- Другие времена, Борис Дмитриевич, - сказал он. Надо было выбирать между исчезновением из поля зрения читательского, либо перестраиваться.

Свидетельствую, глядя на страницы «КП», что этот вопрос не был для него праздным. Во всяком случае, в шутку говоря, число голых и полуголых красоток поубавилось.

Сунгоркин был человеком своего времени, он был рожден в нем и для него. Идеология его мало интересовала. Он отдавал Цезарю Цезарево, но его богом было дело. Делать.

И он выстроил газетную империю, где каждому есть чувству уголок.

Дорого в нем было отношение к реликвиям Шестого Этажа, к его ветеранам, живым и мертвым. Достаточно сказать, что созданный по моей просьбе опальным Эрнстом Неизвестным памятник погибшим в Отечественной войне спецкорам «Комсомолки» дважды переходил с одного Шестого этажа на другой вместе со всей редакцией.

Светлая память!

УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»