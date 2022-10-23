Украина погрузилась во тьму

Более 1,3 млн человек на Украине остались без света Фото: REUTERS

Без света на Украине сейчас сидят аж девять регионов. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал, что наши ракетные удары разрушили энергоинфраструктуру Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой и других областей.

- Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. 1 361 308 абонентов без света, - перечислил Тимошенко.

Ранее украинское Минэнерго заявило, что собирается импортировать электричество. Еще недавно Украина была крупным продавцом энергии.

Массовые удары по украинской инфраструктуре начались с 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин уже сравнил киевские спецслужбы, организовавшие подрыв переправы в Керчи, с международными террористами.

- Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, - заметил президент. Вот мы и не оставляем.

Интересно, что после первого обстрела многие западные эксперты заявили, что больше Россия сделать ничего не сможет. Ракеты кончились. Но, как показывает практика, запасов у нас хватит на все украинские электростанции.