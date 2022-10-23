Первые версии о причинах крушения Су-30 в Иркутске

23 октября истребитель Су-30 упал на частный коттедж в Иркутске. Фото: REUTERS

За одну неделю разбился уже второй военный самолет. Давно такого не было. В воскресенье, 13 октября, в жилой дом Ейска врезался бомбардировщик Су-34. А сегодня, 23 октября, истребитель Су-30 упал на частный коттедж в Иркутске. 150 домов остались без света.

Если в первый раз летчики успели катапультироваться, то во втором случае оба они погибли.

В чем же причина такого неприятного самолетопада?

- Какой-то заговор я бы тут искать не стал. Так бывает. Годами ничего не происходит, а потом несколько аварий подряд. Это и в советское время было, и в современной России, - рассказал КП заместитель главреда журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

- А что могло случиться в Иркутске?

- Летчики, например, могли потерять сознание из-за нехватки кислорода. Если на высоте происходит разгерметизация, давление резко падает и человек может упасть в обморок, - заметил эксперт. – А вот почему могла случиться разгерметизация – это предстоит выяснить. Система подачи кислорода работает практически безотказно.

Разбившийся Су-30 еще не успели передать в войска. Его только-только сделали на заводе и он проходил череду испытательных полетов.

- Сейчас у нас летчиков готовят только в одном месте: в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Это широкопрофильный вуз, где учат на все виды самолетов. Советская же школа предполагала узкопрофильные училища, где учили на конкретный вид самолетов. Но и это не все – 10 лет назад воронежскую академию укрупнили за счет подмосковного вуза. Не все учителя тогда захотели перебраться в другой регион, - рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В любом случае, подводить какие-то итоги пока рано. Слишком уж разные эти аварии. В Ейске разбился боевой самолет с военными пилотами. В Иркутске за штурвалом сидели гражданские летчики-испытатели, которым надо было обкатать новую машину.

В Ейске бомбардировщик до последнего пытались отвести от домов. А сегодня истребитель практически вертикально спикировал в землю.

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