Рейтинг городов-миллионников: где в России жить дороже всего

Москву назвали самым дорогим городом России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впрочем, это данные не объективного исследования, а точка зрения самих жителей городов-миллионников, где провели недавно опрос специалисты сервиса SuperJob. Оценивая дороговизну жизни в своих городах, люди чаще всего говорят о высоких ценах на жилье и продукты. Также в списке высоких трат обычно значатся проезд в общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги и траты на бензин. Самым дорогим считают свой город 60% москвичей, 57% уфимцев и 51% жителей Краснодара. Санкт-Петербург оказался лишь на 4-м месте, а замыкает список Челябинск (см. «Только цифры»).

Однако эти данные сильно расходятся с реальным списком городов, жизнь в которых требует больших расходов. Росстат ежегодно ведет расчет индекса стоимости жизни (ИСЖ), который измеряет цены на товары и услуги для каждого населенного пункта страны. И по итогам 2021 года самых больших расходов требует не Москва, а Билибино и Анадырь. Именно в этих чукотских городах зафиксированы самые высокие цены. Установленный набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в Анадыре, например, стоит на 57% дороже, чем в среднем по стране.

Москва по дороговизне оказалась за пределами первой десятки (индекс для столицы составил 1,28 при общероссийском значении 1), а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку. Рейтинг Краснодара и Уфы все последние годы держался на уровне ниже единицы. А дешевле всего жить в городах Ингушетии - Назрани и Магасе.

Считаете ли вы ваш город дорогим (процент ответивших «Да» в 2022 году)

Москва 60%

Уфа 57%

Краснодар 51%

Санкт-Петербург 49%

Волгоград 48%

Ростов-на-Дону 48%

Екатеринбург 47%

Красноярск 45%

Казань 45%

Нижний Новгород 41%

Омск 41%

Новосибирск 40%

Самара 40%

Воронеж 36%

Пермь 35% 38%

Челябинск 24% 28%

В опросе приняли участие 10000 экономически активных респондентов старше 18 лет. Время проведения: 8 июля — 18 октября 2022 года.