Авраам Руссо рассказал об ограблении квартиры в Москве: «Это темный момент в моей памяти»

Певец Авраам Руссо Фото: Борис КУДРЯВОВ

После временного затишья, связанного с расследованием покушения на его жизнь, Авраам Руссо вновь возвращается в шоу-бизнес. Сейчас, когда судебные разбирательства подходят к концу, артист готов штурмовать чарты: на студии в Москве он записывает новые песни, которые уже скоро зазвучат на цифровых площадках.

- Быть российским артистом для меня - не пустой звук, - рассказал Руссо KP.RU. - Я переехал в Россию - страшно сказать! - 26 лет назад. И именно здесь в 1996 году начал свою карьеру на большой сцене. Когда я прилетел в Москву, первое время жил в гостинице «Россия». Языка не знал, ничего не знал. Выходил из отеля и всегда шел направо по одному и тому же маршруту: на улицу Варварка, где было русское бистро, затем поднимался на Маросейку. Эти места я первыми узнал в Москве и сразу полюбил. Лишь через месяц я свернул налево, попав на Красную площадь. И вот там я по-настоящему обалдел. Наверное, час просто стоял и смотрел. Это удивление и восхищение я помню до сих пор.

Между тем, Москва не сразу приняла сирийского певца. Так, задолго до резонансного покушения Руссо пережил еще одну криминальную историю.

- В самом начале мне пришлось снимать жилье на окраинах, - вспомнил артист. - Так я поселился на улице Наметкина. И через какое-то время буквально возненавидел этот район, потому что мою квартиру ограбили - ворвались вооруженные налетчики. Это до сих пор очень темный момент в моей памяти. Слава богу, я уцелел. Но оставаться в этом доме больше не мог, съехал в район Выхино - тогда еще не знал, что это так далеко от центра…

Объездив с концертами полмира, певец точно для себя определил, чем Москва отличается от других мировых столиц.

- В России, в Москве есть душевность. Для меня кайф в том, что Москва живая. Это не тот город, который в 8 вечера отключается и погружается в сон. И этим она отличается от многих других городов, которые уже стали спящими. Но большие города жестокие, от них не приходится ждать особой милости. Здесь жизнь кипит, и в этом тоже есть определённый минус: люди приезжают сюда, чтобы хапнуть денег и славы, все ищут свою выгоду. Кстати, если говорить о внешности, в Москве за последние годы сильно изменились женщины. Они стараются стать лучше, но получаются все на одно лицо, как будто их внешность - дело рук одного и того же мастера. И это маркер того, как изменились ценности, - уверен Авраам Руссо.

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