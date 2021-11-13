Авраам Руссо теперь живет под госзащитой: «Когда меня избивали, это было «воспитанием», как считали враги»

Авраам Руссо - четырехкратный обладатель «Золотого граммофона». Фото: НТВ

В начале нулевых голос «сказочного принца» из Сирии Авраама Руссо доносился из каждой колонки. Хиты «Знаю», «Далеко-далеко», «Обручальная» крутили по радио, музыкальным телеканалам и на всех пляжах и дискотеках России. Как часто бывает в нашей стране, успешный проект тут же поспешили взять «под крышу». И тогда четырехкратного обладателя «Золотого граммофона» пригласили на переговоры в ресторан гостиницы «Прага» и начали жестко прессовать. После отказа «сотрудничать» Руссо отвезли в загородный дом и удерживали, пока не подпишет контракт. Дело было в далеком 2004 году, но раскрыли его только сейчас. Похитителей осудили, но заказчик — бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов — до сих пор в международном розыске (получил политическое убежище в Черногории).

Так что теперь Руссо с семьей живет в США, в России находится под госзащитой и иногда приезжает на концерты и съемки. В частности — ради участия в шоу «Суперстар» (НТВ). Перед выходом передачи в эфир сайт kp.ru взял у Руссо интервью.

В 2006 году Руссо ушел от продюсера Иосифа Пригожина. Фото: НТВ

- Авраам, как вы оказались в шоу «Суперстар»? Неужели хотите кому-то что-то доказать?

- Мне сделали интересное предложение: поучаствовать не только в этом проекте, но и весь пакет удовольствий (смеется), на НТВ будут звать чаще. А так — да, мне иногда неудобно, когда меня, работающего артиста с концертами и хитами, судит, скажем так, довольной молодой человек. Я всех уважаю, но статус другой. Поймите меня правильно. По большому счету я должен судить. Фанатки пишут после анонса: «Что делает кумир миллионов Авраам Руссо рядом с Юрием Титовым (выпускник «Фабрики звезд»)? Но ничего страшного — мне самому было интересно проявить себя в разных жанрах: рок и так далее. Показать, что я умею.

- Вы — суперстар?

- Это определение придумали люди. Суперзвезда. Если такое слово есть, то хорошо. У меня ведь есть известность? И не только в России, но и за рубежом. Ну, а раз существует такое обозначение популярности — стар или суперстар — пусть будет. Это и не плюс, и не минус, звездной болезни не вызывает. Смотрю на это с трезвой головой. Всего лишь одно из названий.

Во время пандемии Руссо проводил концерты в прямом эфире. Фото: НТВ

- Можете вспомнить события 2004 года? Как все началось и почему коснулось именно вас?

- На пике популярности вдруг начали возникать конфликты с разных сторон. Я не понимал, почему их так много. Что я делаю не так? Ведь я — мирный артист, муравья не обижу. А потом понял, что все началось с приходом в мою жизнь и работу Пригожина (Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы Валерии). Он увидел, что сможет зарабатывать со мной, и началось. Возможно, у него были добрые намерения — делать мне кучу концертов, но в итоге закончилось тем, что он объединился с Тельманом (Исмаиловым — бывшим владельцем Черкизовского рынка, влиятельным бизнесменом, которого часто связывали с криминалом; сейчас находится в международном розыске - Авт.). Это был заговор! Я стал жертвой. Они оба были сильными: один — миллиардер с огромными связями до сих пор, другой — акула шоу-бизнеса, знающий всех продюсеров, который мог воевать со мной на территории шоу-бизнеса. С двух сторон я получил такую атаку. Поэтому в 2004 году, когда меня избивали в гостинице «Прага», это было «воспитанием», как они понимали. Чтобы я стал их рабом. Эти люди мыслят иначе. Врагу не пожелаю с ними связаться.

- Вы избавились от рабства?

- В 2006 году я ушел от Пригожина, ему было это вдвойне неприятно. Он называл меня ходячим мешком денег. И потом наговорил кучу неправды (о том, что в качестве компенсации за избиение Руссо принял огромную сумму денег в валюте, потому и не заявил в полицию — Авт.). Это ложь! Пригожин тогда сказал «Я порву последнюю рубашку, но дойдут до конца». В российском шоу-бизнесе не должно быть криминала, но, к сожалению, он остается. А должен быть за решеткой.

- В октябре Тельмана Исмаилова задержали в Черногории, вас будут вызывать на следственные действия по делу?

- Его отпустили. Потому что коррупция есть не только в России. Конечно, в Черногории знали, что Россия подала документы на его арест. Он в международном розыске. Но ему там дали политическое убежище. Как это? Сначала арестовали, потом отпустили. Какая-то игра. Небольшая страна проявила неуважение к российскому закону. Если удастся поймать Исмаилова, тогда в Москве пройдет очная ставка.

- В настоящий момент вы под защитой?

- Во-первых, я нахожусь под защитой Господа. Во-вторых, Российская Федерация взяла меня под государственную защиту. Все мои передвижения контролируется силовыми структурами. Это будет продолжаться неограниченный срок — столько, сколько нужно. У меня есть охрана.

- Чем занимаетесь США?

- Живу в штате Нью-Джерси с женой и двумя детьми. Записываю много песен. У меня есть музыкальная студия с профессиональными русскоговорящими специалистами. Часто выступаю в Америке для русских. Так что плотно занимаюсь карьерой. Во время пандемии я вел в Youtube и Facebook шоу «Разговор по душам», проводил концерты в прямом эфире. Столько песен и клипов, сколько я выпустил за последние полтора года, мало кто выпустил.

- Если все благополучно разрешится, готовы вернуться в Россию? Или связываете будущее с Америкой.

- Резких движений делать нельзя. Даже если в ближайший год проблема решится, справедливость будет восстановлена и преступники окажутся за решеткой, а я почувствую полную безопасность — переживаю за семью — то с удовольствием вернусь. Где родился, там и пригодился, как говорится.

«Суперстар», НТВ, воскресенье, 20.10