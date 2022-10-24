Новая «белая эмиграция»: как Запад вербует сбежавших от мобилизации россиян

Киргизская грелка для чайника, а чай на Востоке пьют литрами и много часов. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Меня спас клоп. Поскольку доблестные российские уклонисты заполонили все гостиницы Бишкека, то мне досталась мрачная, крохотная комната. А прямо на подушке сидел веселый вонючий клоп. Труп врага был с гневом предъявлен администрации отеля, я получила стопятьсот тысяч киргизских извинений и прекрасный номер-полулюкс. Так что и от клопов бывает польза.

- Киргизский клоп, он у себя дома сидит. Имеет право. А вот сколько из России клопов через границу полезло, как из матраса, когда его кипятком ошпаришь! Местные власти их называют идиотским словом «релоканты», а население - «демобилизованными», - веселится мой старый товарищ - бишкекский таксист Канатбек. - А сколько российских звезд шоу-бизнеса к нам понаехало! И Киркоров, и «Би-2». До этого они вообще не знали, где Бишкек.

С местными ребятами-таксистами. Таксист в Бишкеке - самая популярная работа. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Киргизы уклонистам страшно рады. В страну рекой потекла валюта, все домики вокруг озера Иссык-Куль сданы на многие месяцы вперед. В отличие от казахских братьев киргизы русофобией на бытовом уровне не страдают. Да еще президент страны Жапаров заверил «бегунков», что никто их экстрадировать не собирается.

Русские уклонисты - высокие, сытые, гладкие молодые мужики с рюкзачками за спиной. Держатся настороженно, в разговоры с посторонними не вступают. Когда я вижу их холеные морды, у меня руки чешутся им тут же повестки вручить. Лучший способ их напугать - в ресторане, набитом русскими дезертирами, поднять тост «За великую Россию и Путина». Сразу наступает гробовая тишина, посетители нервно запрашивают счет и в спешке бегут. Это вид новой национальной игры.

- Да плюнь ты на них! Это просто пена, - заверяют меня друзья-киргизы. - Ну, схлынули они из России, а вы избавились от балласта. Вам же проще дышать будет.

- Да пора уже в ресторанах заказывать песню «Я институтка, я дочь камергера, привет эмигрантам, свободный Бишкек!» - смеюсь я.

- Те русские, которые сюда прибежали, это «либертоны» (либертарианцы), - объясняет мне киргизский политолог Бакыт Бакетаев. - Они считают, что ничего государству не должны: заплатили налоги - и до свидания. Они мыслят так: я это я, а государство за мои деньги должно обеспечить мне безопасность. Какой там еще фронт? А киргизы здесь с удовольствием принимают русских: деньги-то идут.

Но не все так просто. Борьба за души в Средней Азии уже началась.

Восток есть восток. Куда же без ковров? Фото: Дарья АСЛАМОВА

«КОГДА ХОРОШО, ТЫ С РОДИНОЙ, А КОГДА ПЛОХО - БЕЖАТЬ?»

- Вот звонит мне из Москвы мой родственник и плачет: а вдруг меня в армию заберут? У меня же российское гражданство! - рассказывает мне ветеран киргизских спецслужб Таалайбек Джумадылов. - Я ему в ответ: когда ты на своих троих детей материнский капитал получил 1 миллион 200 тысяч рублей, ты деньги с удовольствием взял. То, что твои дети бесплатно учатся в прекрасных российских школах и имеют бесплатное медобслуживание, тебе нравится. Когда твоя неработающая жена получает пособия на всех троих детей, тогда русские хорошие, а вот когда надо идти новую Родину защищать, русские плохие. А он рыдает: вдруг меня убьют? Ничего, отвечаю я, твоя семья достойные деньги получит. Ай, какой ты жестокий! А я отвечаю: когда хорошо, ты с Россией, а когда плохо, бежать решил? А я тебя заставлял российское гражданство брать? А если у нас дома, в Киргизии, война начнется, а наши корейцы, узбеки, дунгане скажут нам: сами воюйте. И кто они для нас будут? Предатели. Нашим воздухом дышали, наш хлеб кушали. И вдруг в кусты?

Хороши девчонки! Фото: Дарья АСЛАМОВА

РЕКОРДСМЕНЫ ПО НПО

Товарищ Джумадылов - опытный советский чекист. Одно удовольствие иметь с ним дело. Он все по полочкам раскладывает:

- Киргизия - страна-рекордсмен по количеству НПО (неправительственных организаций) на душу населения. Их десятки тысяч! Всем нашим прозападным энпэошникам и по всему СНГ спустили одинаковую методичку: как дискредитировать частичную мобилизацию в России. Уже термин придумали: дискриминационная мобилизация. Мол, Россия хочет уничтожить малые народы.

А теперь новая фишка. Мол, Россия малые народы перемолола и теперь хочет использовать азиатов. В аэропорту энпэошники встречают киргиза, прилетевшего из России, вручают ему фальшивую повестку, отпечатанную на принтере, и дают сто долларов. Давай, брат, покажи нам на камеру повестку и скажи, что ты гражданин Кыргызстана, работаешь в Москве дворником, тебя хотели забрать в армию, и ты еле вырвался из рук страшного Путина. И люди здесь верят этой туфте, что трупами киргизов хотят завалить Украину.

У нас теперь даже свой сайт типа украинского «Миротворца» появился. Список врагов народа, «путиноидов и агентов Кремля». Я, кстати, в этом списке.

- Не может быть! - вырывается у меня. - У киргизов, у наших братьев?!

Знаменитый киргизский Калпак (не путать с русским колпаком). Эту войлочную шапку носят и сельские, и городские жители. Фото: Дарья АСЛАМОВА

«ТЫ КОЛБАСУ МОСКАЛЯМ НЕ ДАВАЙ!»

И я тут же понимаю, как нелепо звучат мои слова. С украинскими «небратьями» мы уже воюем.

- А вы отбросьте иллюзии. Киргизия и Россия, мы же вроде союзники. Раз в России объявили мобилизацию, значит, вы должны разыскивать дезертиров, а мы должны их экстрадировать. Правильно? - спрашивает Джумадылов и сам же отвечает: - Ничего подобного не происходит. Киргизы даже придумали новый термин - «цифровой кочевник». Это юридический статус. И все ваши айтишники (а многие из них получили шикарное образование в России бесплатно!) могут жить здесь месяцами без регистрации, и им создают хорошие налоговые условия, чтобы они здесь остались.

- Но ведь это кража мозгов. Да еще союзниками.

- Разумеется. Вы слишком долго миндальничали. Помню, учился я в 1986 году в Высшей школе КГБ СССР (элита элит!), жил вместе с хохлом и сибиряком с Урала. И вдруг хохол, коммунист и чекист, мне говорит: слушай, киргиз, я сало привез, а ты - конскую колбасу. Ты колбасу русскому москалю не давай, сами поделим. Я ошалел: да как же так?! Я, как положено, все в общак сдам. Мы же вместе живем! Эх, да что там говорить! Вы, русские, добрые, пока жареный петух в одно место не клюнет.

В Киргизии нельзя отказываться от сладкого. "Если ты фигуру бережёшь, то тебе не сюда". Фото: Дарья АСЛАМОВА

ИГРА В СОЧУВСТВИЕ

Россия всегда делала ставку на гастарбайтеров, выстраивая отношения с Киргизией. И это казалось логичным. У нас постоянно работают свыше миллиона киргизских граждан (и это без учета многих тысяч сезонных рабочих), 600 тысяч человек имеют российское гражданство. Денежные переводы из России в Киргизию достигают 3 млрд долларов в год (от 30 до 40% ВВП страны). Киргизы, возвращаясь на родину, открывают малый бизнес, строят огромные дома. Казалось, что от киргизов мы имеем полное право требовать лояльности и дружеского отношения. Как бы не так! Пока в Москве или в Питере крутят баранку киргизские таксисты и развозят товары киргизские курьеры, с их семьями на родине ведут работу бесчисленные прозападные НПО.

- Вот приезжают энпэошники в какое-нибудь село, откуда 150 человек уехали в Россию. У них уже есть на руках список домов уехавших, они чуть ли не крестиками их помечают, - объясняли мне киргизские коллеги. - И активисты рассказывают родственникам: ох, как вашим детям плохо в России, как им тяжело. Их там унижают, оскорбляют, превращают в рабов. Идет психологическая обработка мозгов.

- А смысл? - спрашиваю я. - Что они предлагают взамен?

- Ничего не предлагают. Людям ведь мало надо. Просто сочувствие. Вы такие бедные, нам вас жалко. Вот мы открыли горячую линию по работе с мигрантами, вы нам звоните, если что. Цель этой промывки мозгов - разрушение позитивного имиджа миграции. Люди начинают воспринимать Россию не как благо, откуда приходят деньги, а как чудовище, пожирающее их детей.

С тротуарами в Бишкеке беда, зато за высокими заборами прячутся богатые дома. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПИАР-ВОЙНА, КОТОРУЮ МЫ ДАЖЕ НЕ ПЫТАЕМСЯ ВЫИГРАТЬ

- Существует множество проектов по радикализации миграции в Россию, - рассказывает мне политолог из Бишкека Игорь Шестаков. - Один, кстати, был закрытым, по линии Пентагона, и как там с людьми работали, мы не знаем. Но есть проекты по ликвидации правовой неграмотности потенциальных мигрантов. Вроде бы благая идея. Но весь негатив строится на диких случаях: вот этого убили, а вот эту изнасиловали. Представляете, что в головах у людей?! Был даже детский (!) театр, ездивший по школам и разыгрывавший сценки: как бедных киргизов продают в рабство в Москве и как милиция этому помогает. Изображали жертв.

Киргизская кухня - это много мяса и очень (!) много хлеба! Фото: Дарья АСЛАМОВА

Все сейчас будет зависеть от киргизской диаспоры в России. А наша молодежь в этом конфликте часто выбирает позицию Киева, а не Москвы. Недавно на одной конференции встал молодой киргиз и торжественно заявил, что идет сдавать российский паспорт, поскольку не признает спецоперацию. Есть у нас выпускник Киргизского славянского университета, который пошел воевать за Украину. Кстати, он окончил факультет политологии. Резонный вопрос: чему учат будущих политологов в вашем Славянском университете?

А теперь о том, как активно здесь работает посольство Украины (кстати, российского посла здесь почти не видно). Украинское посольство заплатило частному продюсерскому центру за создание фильма «Наши в Украине» - о киргизах, которые воюют на стороне Киева. А недавно украинцы организовали официальное награждение неправительственных организаций (НПО) за проведение антироссийских митингов (на их языке «митингов против российской агрессии»). Они даже не стесняются прямого спонсирования. А вот когда Ассоциация российских соотечественников попыталась организовать фестиваль «Время правды» с фильмами о Донбассе, против выступили украинская диаспора и НПО, и министерство культуры Киргизии фестиваль запретило. Потому его уже втихую, для галочки провели, чтобы отчет в Москву послать, но ведь от фактов не убежишь. Я всегда говорю: Америка сделает на сто долларов, а пропиарит на миллион, а русские сделают на миллион, а пропиарят на один доллар. Но я боюсь худшего.

До Европы рукой подать! Первый поворот направо. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН

- Говорите прямо, Игорь!

- Я не удивлюсь, если здесь появятся проекты западных НПО и спецслужб для работы с русскими, сбежавшими от мобилизации. С теми, кто настроен против действующей российской власти. Будущее России находится здесь, в странах СНГ. Создать в дружественных государствах недружественные ячейки - что может быть проще при безвизовом режиме?

- Вы думаете, здесь будет создаваться новое «правительство России в эмиграции»?

- Я думаю, что процесс уже запущен. Первые ваши беженцы поехали сюда в марте - апреле. Уже тогда на радио «Азаттык» («Свобода») появились истории переехавших. Местные СМИ, ориентированные на Запад, постоянно рассказывают о судьбах бежавших людей. Показывают их как пример несогласия с политикой России. Сколько Россий появится в результате этого процесса? Вы об этом задумывались? Есть непонятный для Востока Русский мир, но нет единого целого. А евразийская идея пока не прижилась. И она заключается не в движении помидоров через границу.

Вот так должна выглядеть местная красавица. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ НОВОЙ «БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ»

Я после этого жесткого интервью вспомнила свой любимый советский фильм «Государственная граница». Вот прямая цитата из него: «Два миллиона белогвардейцев, бежавших за границу, начали прямо или косвенно сотрудничать с империалистическими разведками...» История неизбежно повторяется.

Потом я пила в Бишкеке бесконечный зеленый чай с одним местным «спецом», умным человеком с доброй улыбкой и ясными глазами.

- Вы, Дарья, если я правильно понял, всех этих «бегунков» презираете?

- Конечно! - с жаром воскликнула я. - Кто же любит предателей?

- Это верно, - мягко заметил мой собеседник. - Предателей нигде не любят. Но ведь люди в панике часто бегут, ничего не соображая. Все побежали, и я побежал. Человеческая слабость, страх, иногда просто глупость. У кого-то здесь бизнес, деньги. Кто-то хочет вернуться, но боится. С ними уже работают, но совсем не ваши.

Я задумалась.

- Вы считаете, что наши должны работать с эмиграцией, как советская разведка работала с белыми эмигрантами в 1930-е годы?

- Я вообще ничего не думаю. Вы сами пришли к этой мысли. Вы женщина здравомыслящая, и дважды повторять вам не надо. Еще чайку?

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