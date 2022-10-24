Эфемерная Лиза и виагра против Украины

Лиз Трасс была премьером Британии 44 дня. Фото: REUTERS

ЛИЗ ТРАСС ПРОИГРАЛА ОВОЩУ

Все обратили внимание на рекорд, поставленный премьеркой Лизаветой Трасс, правившей Британией 44 дня. При сравнении Трасс с салатом-латуком, произведенном букмекерами (англичане вообще любят пари) - кто первый потеряет товарный вид, - выиграл листовой овощ. Его поздравил с победой даже наш зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Хотя Трасс могла бы и дольше править Британией, но для этого был нужен мастерский ход. Например, облачиться в алый мундир его величества, надеть высокую медвежью шапку, залезть в танк и, гремя огнем, сверкая блеском стали, прокатиться по Пикадилли. Тогда всем бы стало ясно, что дело британской свободы в надежных руках.

Теперь же вся надежда на Бориса Джонсона, который, оставив заслуженный отдых на Багамах, спешно вылетел в Лондон экономклассом. Тут жанр будет более канонический. Рыжего клоуна ударяют по заду надувным молотом, он падает, его вытаскивают с арены, после чего он вновь появляется на арене с радостным «А вот и я!». Немудрящее представление можно показывать сегодня и ежедневно.

БЕЗ «ПОДОГРЕВА»

Еще более тревожные новости приходят из ООН. Газета New York Post со ссылкой на спецпредставителя ООН по сексуальному насилию Прамилу Паттен сообщает, что Россия «выдает солдатам виагру, чтобы те насиловали украинцев, это явно военная стратегия». Сообщение подтверждается тремя фотографиями: а) самой Прамилы; б) процесса выдачи формы и амуниции российскому резервисту; в) показанных крупным планом таблеток виагры.

Конечно, на войне всякое бывало. А в последние годы каждое 9 Мая во вражеской прессе отмечалось публикациями о миллионах немок, якобы изнасилованных красноармейцами. Британский историк об этом даже большую книгу написал. Но и британскому историку не хватило фантазии придумать историю про какой-нибудь приказ командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Жукова - например, выдавать вверенным ему частям специальные капли для усиления яровитости. То есть еще в 1945 г. бойцы Красной армии обходились без всяких афродизиаков. Тем более не рассказывается об организационной стороне вопроса. Кто выдавал бойцам капли - санинструктор, политрук или ротный старшина - тоже не ясно. Хотя выдача наркомовских 100 граммов была подробно задокументирована и у историков вопросов не вызывает.

То же относится и к другим армиям (американской, французской, польской), участвовавшим в боевых действиях на территории Германии. Как-то и они обходились без специальных возбудителей, видимо, не то что ныне.

ПОЛЕЗЛИ В БУТЫЛКУ

Возможно, подобный конфуз случился и с кавалером Сильвио Берлускони. Прежде он был известный ходок, но лета к суровой прозе клонят - 86 лет не шутка, и поэтому на день рождения В. В. Путин прислал другу Сильвио 20 бутылок водки, чтобы он коротал долгие осенние вечера. Сильвио был тронут и ответил бутылками ламбруско, сопровожденными сердечным письмом.

Все было бы хорошо - «Друзья в минуту расставанья с надеждой шепчут: «До свиданья», - однако Берлускони забыл правило «Кавалер наслаждается, но хранит молчание» и рассказал о ценном подарке своим однопартийцам. После чего нескромного кавалера обвинили в нарушении режима санкций - ведь отныне русская водка запрещена к ввозу в страны ЕС. Теперь только граппа, только хардкор.