Предлагают изменить ПДД и узаконить завершение обгона через сплошную

Юристы предлагают изменить правила дорожного движения и не наказывать водителей, если они начали обгон там, где положено, а завершили — через сплошную линию разметки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Юристы предлагают изменить правила дорожного движения и не наказывать водителей, если они начали обгон там, где положено, а завершили — через сплошную линию разметки. Отмечают, что таких случаев много, и водителей наказывают, по сути, ни за что. Есть и противники этой идеи: разрешить — значит открыть лазейку злоупотреблениям.

Мнение Максима Кадакова, главного редактора старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

— Эту тему в очередной раз обсуждают, но никаких подобных решений, я уверен, принято не будет. Поскольку по действительно существующей проблеме решения просто нет. Сразу возникает вопрос – что значит завершить обгон? Это 10 метров, 50 метров? При небольшой разнице в скорости обгонять машину можно очень долго, завершать обгон хоть полкилометра. И тогда мы получаем совершенно серую зону непонятно где.

Отчасти эта проблема решается расстановкой знаков – с двух сторон дороги, а не только справа. К примеру, если вы начинаете обгонять грузовик и в этот момент он своими габаритами загораживает приближающийся по правой обочине знак «Обгон запрещен», то вы его видите слева на встречке. Вы понимаете (даже если разметка стерлась или ее не видно), что знак запрещает обгонять, и возвращаетесь назад. Или знак появляется во время обгона, и вы должны принять быстрое решение – либо завершить обгон, либо притормозить и «спрятаться» обратно за машины.

Но такое дублирование знаков, понятно, есть не везде, в основном на каких-то крупных магистралях.