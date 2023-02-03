США поставят Украине "умные" дальнобойные снаряды: в чем их опасность и есть ли у России "противоядие"

Снаряд можно запускать с помощью установок залпового огня М142 HIMARS и М270, которые, кстати, в прошлом году уже поступили украинской армии. Фото: wikimedia.org

В последние дни украинская и западная пресса вовсю "раздувают кадило" в связи с сообщениями, что США готовятся поставить Киеву гибридные дальнобойные снаряды GLSDB.

Агенство "Блумберг" написало, что по его источникам, эти чудо-боеприпасы появятся на Украине в течение девяти месяцев.

Ну и что же это за звери такие - GLSDB и как они могут повлиять на ситуацию на поле боя? К чему должна быть готова российская армия? Или иными словами - чем и как будет отражать эту напасть? Попробуем разобраться.

Начнем с краю: почему эти боеприпасы кодируются аббревиатурой GLSDB?

Все просто - это начальные буквы сложно термина Ground-Launched Small Diameter Bomb. Что переводится как бомба малого диаметра наземного базирования. Создала ее американская корпорация Boeing совместно со шведским производителем Saab AB.

За основу была взята авиационная управляемая бомба американского производства GBU-39, у которой собственная система навигации, а также специальные складывающиеся крылья, - так называемые модули планирования. Чтобы создать принципиально новый боеприпас, эту «умную» бомбу буквально скрестили с двигательной установкой реактивного снаряда. А его можно запускать с помощью установок залпового огня М142 HIMARS и М270, которые, кстати, в прошлом году уже поступили украинской армии. И вовсю применяются против российских войск и мирного населения городов Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Тут у американцев явно был и экономический расчет, - не надо тратиться на создание новых специальных пусковых установок.

Главное вот в чем: GLSDB может стать самым дальнобойным боеприпасом украинской армии. Он будет способен поражать цели на расстоянии в 150 км с отклонением всего лишь в 1 метр (если, конечно, верить на слово его создателям).

Если это произойдёт, то под прицелом окажется вся территория, которую сегодня контролирует Российская армия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также под угрозой обстрела будет северный Крым и приграничные с Украиной области — Белгородская, Ростовская, Брянская и Курская...

Ну а как же "работает" GLSDB? Сейчас вы поймете, почему снаряд назвали "умным".

Запуск его производится по баллистической траектории, после пуска боеприпас забирается на максимальную высоту, а затем начинает планировать на объект противника. Причём снаряд может поражать цели в любом направлении, даже противоположном пуску. На конечной траектории боеприпас может корректировать направление полёта, что позволяет его эффективно применять для уничтожения труднодоступных целей, например, спрятанных за холмами или многоэтажными домами. Перед взрывом снаряд обычно падает отвесно вниз. Подрыв может производиться и над целью для поражения пехоты, при прямом попадании для уничтожения бронетехники или с задержкой — такой метод используется для пробития укрытий.

Боевая часть GLSDB - 16 кг.

Диаметр - 19 см.

Длина - 180 см.

Ну и почем же штука?

Тут надо знать, что цена GLSDB складывается из стоимости уже упомянутой авиабомбы GBU-39, используемой в качестве боеголовки, (это $40 000), стоимости ракетного двигателя ($160 000) и стоимости сборочных работ (а это еще не меньше $30 000). Выходит вкупе $200 000 -$250 000 за единицу.

И что, вы думаете, что уже обещанные Киеву десятки тысяч GLSDB американцы отдадут "за так"? В Белом доме и Пентагоне дурачков нет. За все эти боеприпасы (как и за другое оружие и боевую технику) Зеленскому и его правительству (а точнее - народу Украины) придется платить. Денег нет? Не беда! Вашингтон уже придумал великолепный бартер: Киев будет рассчитываться еще фурычащими предприятиями, рудниками (скажем, с запасами титана и урановой руды), разведанными подземными газовыми "озерами" и даже гигантскими жирными черноземными просторами. Ну да ладно, пусть об этом болит голова у одураченных украинцев. А для нас куда важнее новая "головная боль", - как будем бороться с этой новой напастью в виде GLSDB.

Штукенция ведь серьезная.

Попытаюсь успокоить сограждан: противоядием для такого вооружения, по всей видимости, должна стать модифицированная версия комплекса «Панциря-СМ». После доработки (с учетом уже полученного на Украине боевого опыта) она получила возможность бороться с разными видами сложных целей, в том числе и малогабаритынми управляемыми бомбами. Как будет на самом деле, - СВО покажет. Хотя у нашей армии есть и другие способы избежать "неприятностей" от GLSDB, - уничтожать американские пусковые установки HIMARS и М270 (с которых будет запускаться боеприпас) сразу после появления на территории Украины. Ну, и конечно, бить склады с GLSDB.

Неизбежный вопрос: а у нас что-то подобное есть? Есть. Это целый выводок высокоточных управляемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов", "Грань" и другие.

Корректируемый снаряд "Краснополь", например, имеет полуактивную лазерную головку самонаведения. Предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных и небронированных целей и инженерных сооружений на расстоянии до 25 км, причем с первого выстрела.

"Грань" и "Китолов" тоже обеспечивают поражение не только стационарных, но и движущихся целей первым выстрелом, без дополнительной пристрелки. Но надо признать, все эти наши высокоточные снаряды хотя и бьют врага снайперски, пока сильно уступают американским GLSDB по дальности поражения цели. Над этим сейчас и работают наши КБ и НИИ. Ну а пока мы с лихвой парируем возможности GLSDB другими "инстурментами" - высокоточными ракетами "Калибр", "Кинжал", "Искандер" и авиационными Х-55. А бьют они не на 150 или 160 километров, а на 2,5 тысячи и больше...