Заминированными считаются более 40% территории Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа из 15 украинских сапёров отправилась в Камбоджу, чтобы научиться у местных более опытных коллег, как очищать землю от мин и неразорвавшихся снарядов. А там толк в этом знают - после окончания всех войн и конфликтов, на территории этой страны осталось от 6 до 8 миллионов таких мин и взрывных устройств. Это делало Камбоджу мировым лидером по минному загрязнению. Но сейчас пальму первенства вместе с листьями и корнями вырвала у камбоджийцев Украина.

Заминированными считаются более 40% территории Украины. Это мировой рекорд, заявила в эфире британского канала Sky News представитель организации, которая занимается помощью людям, пострадавшим от неразорвавшихся боеприпасов Катерина Темплтон. «Это не сравнить с Сирией и Афганистаном. Это по-настоящему масштабно, - говорит она, упомянув, что полстраны усеяно противотанковыми, противопехотными минами, минами-ловушками и кассетными боеприпасами. - Всё, что только можно представить, вы найдёте на Украине». И добавляет, что ее организация не фокусируется на том, кто это все поставил. Хотя стоило бы.

В 2005 году Украина ратифицировала соглашение о неиспользовании противопехотных мин, известное как Оттавский договор. Только склады не опустошила. На 2011 год её арсенал составлял 6,7 миллионов штук. То есть по мине на каждых шестерых жителей страны. По данным ООН, сейчас на поля рассыпаны только половина от того, что было. Остальное - еще на украинских складах.

Американская НКО Human Rights Watch (за права человека, - ред.) тоже высказалась она эту тему. Само собой, после всех положенных антироссийских ужимок и прыжков, она опубликовала статью о том, что ВСУ (О Боже!) применяет запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Говорит, что «зафиксировано три таких случая». И все эти три случая (вы не поверите!) – хаотичное разбрасывание «лепестков» на территории ДНР, ЛНР и во всех других районах, где идут боевые действия. Украинцы рассыпали их в боях под Яковлевкой и Соледаром, сейчас - под Угледаром и Изюмом. Даже избирательная HRW считает, что установка тысяч таких мин в Изюме и его окрестностях это чересчур. Они подтверждают 11 жертв среди мирных жителей (что, согаситесь, невиданно).

— Я думаю, без сомнения, это самое серьезное нарушение договора о запрещении мин за 25 лет его существования, — заявил исполнительный директор отдела вооружений организации Стивен Гуз.

Впервые о массовом применении ВСУ «лепестков» заговорили в середине марта 2022 года. Их рассыпали в посёлках на передовой при помощи кассетных снарядов РСЗО «Ураган», несущих по 312 мин. Но уже в конце июля «лепестками» забрасывали Донецк - мирный город-миллионник. Впервые увидев подобное, жители города пытались обезвредить их, швыряя в них кирпичи и старые шины, а самые наивные – даже собирая в полиэтиленовый пакет, «чтобы показать на работе». Интересно, что сказали бы европейцы, если бы противопехотные мины тысячами сыпались с воздуха на равные Донецку по размеру Марсель, Неаполь или Амстердам?

Небольшие пластиковые «лепестки» разлетаются в воздухе и планируют на землю, сливаясь с песком и листвой. Обнаружить их непросто, а если наступить, они отрывают ступню. Рассыпая их в населённых пунктах, основными жертвами становятся мирные люди, в том числе играющие на улице дети. Война с безоружными, а точнее террор – обычная тактика ВСУ.

Советские войска тоже в свое время использовали «Лепестки» - в Афганистане для блокирования наступления моджахедов. Их особенность была в том, что через два дня у них срабатывал механизм самоликвидации, и после завершения боевых действий они не были опасны. Однако у базовой модификации ПФМ-1, которые сейчас используют украинцы, этот механизм отсутствует, и «лепестки» останутся лежать в пыли навсегда, отрывая ноги случайным прохожим.

Мы уже не говорим про мины-лягушки, растяжки, монки и прочие опасные штуки, которые искалечат жизнь поколениям украинцев уже после войны. Если использовав лишь половину запаса своих мин, украинские власти умудрились загрязнить 40% своей территории, то что будет, когда используют весь запас? Помогут ли камбоджийские наставники украинским сапёрам, и достаточно ли большая группа поехала на обучение – большой вопрос.