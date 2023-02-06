Замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов: «Эффект от введения маркировки очевиден»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОЧИЩЕНИЕ «МОЛОЧКИ»

С 1 февраля в России стартовал эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции. Касса просто не будет пробивать товар с истекшим сроком годности. Обкатывать новинку решили на некоторых видах молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированной питьевой и минеральной воде, а также слабоалкогольных напитках. Просроченная продукция будет отслеживаться с помощью государственной системы маркировки «Честный знак».

То, что среди товаров для обкатки новой системы на первом месте стоит именно «молочка», не случайно. В этом сегменте с помощью современных средств технического контроля удалось добиться заметного повышения качества.

- Эффект от введения маркировки очевиден, - говорит замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. - До ее внедрения в молочной продукции было очень много фальсификата. Подменялись компоненты, был недостаток белка, вместо натурального молока добавлялись растительные жиры, жирность занижалась, обнаруживались антибиотики. А после введения маркировки и ее интеграции с «Честным знаком» и системой «Меркурий» эти нарушения в разы сократилась, а многие вообще прекратились. Например, при проверке в 2018 году Роскачество выявило растительные жиры в 10% продукции, антибиотики - в 55%, часто обнаружилась нехватка белка и сухого обезжиренного молочного остатка, это показатель того, что сырье было некачественным. А повторное исследование в 2022 году, уже после введения маркировки, ни в одном из продуктов данных нарушений уже не обнаружило. Теперь вся молочная продукция под контролем, надзорные органы видят всю цепочку «от коровы до прилавка», так что провести какие-то неучтенные товары у нарушителей уже не получится - все прозрачно.

ПОДДЕЛЬНОГО СЫРА И МАСЛА СТАЛО В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ

Одним из самых популярных нарушений было использование «левого» молока при изготовлении сыра или масла. Официально по документам поступило на предприятие, например, 100 литров молока, а масла из него оно насбивало 10 тонн. Понятно, что такое невозможно — тонны масла изготавливались из неучтенных «молочных рек», попадающих на предприятие незаконным путем. Но отследить нарушение было очень сложно, потому что небольшие партии масла поставлялись в разные регионы, и при проверке происхождения каждой отдельной партии нарушители могли показать одну и ту же партию молока.

Отсутствие единой системы учета в масштабах всей страны позволяло осуществлять такой трюк. Теперь подобным нарушениям положен конец, хотя о полной победе над мошенническими схемами говорить пока рано.

- Еще в марте 2022 года количество производителей сыра и масла, выпускающих продукцию с признаками нарушений, составляло 30%, - говорится в сообщении ЦРПТ и Россельхознадзора. - А по итогам декабря эта цифра упала до 10%, то есть в три раза. Такие данные были получены благодаря сопоставлению данных системы «Честный знак» и ФГИС «ВетИС» компонента «Меркурий», которые позволяют проанализировать объемы производства молочной продукции и происхождение сырья для ее производства.

Причем проблема не только в том, что производители «левых» продуктов незаконно обогащаются, они еще и наносят вред покупателям. Потому что используют неучтенное молоко, произведенное неизвестно где, без соблюдения необходимых санитарных правил. Или вообще заменители, такие, как пальмовое масло. На этикетке про это, конечно, не пишут, а кормят потребителей фальшивой молочкой.

- Это могло быть и молоко без документов, и просрочка, и различного рода заменители. То есть речь идет о фальсификате, - уточнили в ЦРПТ и Россельхознадзоре.

НЕ В КАССУ

Еще одно направление, где маркировка помогает навести порядок — это борьба с просроченной молочной продукцией. Такой эксперимент запустило Правительство РФ с первого февраля. Он добровольный, но первым участником проекта уже выступила торговая сеть «Магнит», в ближайшее время к нему присоединяются и другие ритейлеры. При сканировании товара на кассе компьютерная программа получает информацию о сроке годности, и если оказывается, что товар просрочен, кассовый аппарат блокирует операцию.

- Да, срок годности указан на упаковке, но на практике далеко не все покупатели вчитываются, что там написано мелким шрифтом, - говорит Павлов. - Мы делали исследование в крупнейших торговых сетях городов-миллионников, и в каждом втором магазине на полках была представлена просрочка, это реальная проблема. И если есть система, которая автоматически блокирует продажу такого товара, то это большое подспорье покупателю.

Но еще до блокировки на кассах маркировка здесь уже принесла плоды. С 1 сентября, когда коды маркировки начали сканировать на кассах, информация обо всех нарушениях направлялась напрямую в магазины. И в Роспотребнадзор тоже. В итоге магазины начали резко снижать количество просрочки. В декабре 2022 года количество таких нарушений упало по сравнению с ноябрем в 1,5 раза и составило всего 0,7% от всего объема продаж – порядка 10 млн единиц на всю Россию.

По оценке главы Россельхознадзора Сергея Данкверта внедряемые системы контроля и маркировки продукции позволяют полностью обелить рынок. Но возникает вопрос: что происходит с нарушителями? Впечатление такое, будто при каждом случае пресечения их попыток обмануть покупателя и государство, жуликам грозят пальцем, может даже и штраф наложат (их размер вряд ли кого-то остановит), а они говорят: «Эх, не вышло!» и ждут нового удобного случая.

На самом деле доходит и до запрета деятельности. По данным Россельхознадзора в результате проведении контрольных мероприятий была заблокирована деятельность более 30 недобросовестных изготовителей молочной продукции. Тем не менее, как заявлял Сергей Данкверт на встрече с членами Совета Федерации, наказания за подделку молочных продуктов недостаточны.

СПРАВКА «КП»

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 г. для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 г. начнется маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Сейчас проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.

Каждый потребитель может направить жалобу на выявленное нарушение прямо в приложении Честный ЗНАК, и оно будет оперативно рассмотрено специалистами Роспотребнадзора. В 2022 г. поступило более 10 тысяч таких жалоб. В каждом четвертом случае информация о нарушениях подтвердилась.

На основании этих данных о нарушениях, поступивших через систему «Честный знак», представители Роспотребнадзора дистанционно выписывают предприятиям предостережения о недопустимости нарушений. Это позволяет в условиях моратория на проверки сохранять надлежащий уровень контроля и защищать права потребителей без нагрузки на бизнес.

В КАКИХ ТОВАРАХ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Товар Проверено предприятий Выявлено нарушителей Брак, тыс тонн

• Сыр 888 86 7,2

• Сливочное масло 938 94 15,5

• Иная молочная продукция 1807 179 54,9

Источник: Роспотребнадзор, декабрь 2022 г.