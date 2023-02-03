«Встретились отцы и дети» Семен Стругачев раскрыл сюжет продолжения фильма «Особенности национальной охоты» спустя 20 лет

Фото: кадр из фильма

Звезда цикла фильмов про особенности национальных русских хобби (рыбалка, охота, политика) Семен Стругачев, сыгравший в комедии оперативника Леву Соловейчика, признался, что «Особенности национальной охоты» практически продлили в 2015 году. Но что-то пошло не так.

В интервью «Телепрограмме» (читайте полный текст в номере 8 февраля) актер рассказал, что сценаристы уже разработали синопсис продолжения, однако на этой фазе проект застопорился.

- Мы предлагали Александру Рогожкину (режиссеру проекта) снять фильм 20 лет спустя, — вспомнил артист. —Даже был написан синопсис. Тогда встретились отцы и дети главных героев на охоте — при этом старшие не знали, что у младших тоже есть такое хобби. Рогожкин не согласился, сказал, что не стоит в одну воду дважды входить. Даже сейчас кто-то говорит, мол, давайте снимем. Я обычно отвечаю: «Вы что с ума сошли? Не надо!». Выстрелили и все, запомнились такими.

В ближайшее время Стругачева можно увидеть в сериале «Раневская» (KION, с 8 февраля) — там актер сыграл отца Фаины Раневской, зажиточного таганрогского дельца Гиршу Фельдмана, который жестким отношением и грубым юмором выковал характер и специфическое отношение к жизни у будущей звезды советского кино.