66-летний Никас Сафронов сбежал из клиники после отравления

Никас решил долечиваться дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На минувшей неделе Никас Сафронов был госпитализирован в одну из столичных клиник после отравления вялеными помидорами. Легендарному живописцу промыли желудок и рекомендовали остаться в больнице ещё несколько дней.

Однако Никас решил долечиваться дома.

- Я только вышел из больницы. Мне уже получше. Хотя врачи ещё неделю будут делать мне капельницы, - рассказал KP.RU Никас Сафронов.

- А как вы так отравились?

- 30 лет не ел я вяленые помидоры. А тут приехал ко мне в гости друг, актёр Николай Денисов. Дома есть было нечего, открыли банку вяленых помидоров, которые мне товарищ из Италии прислал. Я съел помидоры, сразу побледнел, началась рвота. Вызвали врачей, в больнице мне сделали промывание желудка. Сейчас мне уже намного лучше. Состояние стабильное, правда ещё несколько дней будет приезжать врач, чтобы уколы сделать. Теперь уже буду аккуратнее с консервами.