Все мы помним эти заклинания Запада, что "на Украине нацизма нет, потому что у них президент еврей". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все мы помним эти заклинания Запада, что "на Украине нацизма нет, потому что у них президент еврей". Странные эти люди, западные дамы и господа, считающие, будто нацизм – это преследование только и исключительно евреев и репрессии исключительно в отношении представителей этой нации. Между тем, русские на Украине давно уже стали такими "евреями 21-го века", и единственное отличие от Третьего рейха Четвертого недоукрорейха заключатся лишь в том, что для русских и тех, чьи симпатии находятся на стороне России, пока еще не устроены концлагеря с вышками по периметру и служебными овчарками, обученными рвать человеческое мясо, и их индустрией уничтожения – газовыми камерами, крематориями и т.д.

Впрочем, при сохранении у власти Зеленского и его команды этого ждать уже недолго. Скандально известная галичанка детская писательница Лариса Ницой предложила обязать всех, кто симпатизирует России, нашить на свою одежду красные звезды и всюду появляться именно в таком виде.

А чем это отличается от нацистских "звезд Давида", которые гитлеровцы обязали носить евреев! Количеством лучей, тем, что их пять, а не шесть – и цветом: не желтая звезда, а красная? А вот насчет иных отличий как-то совсем ничего не просматривается.

Ассоциации слишком прозрачны, и даже сама Ницой их видит и пытается оправдаться.

- Это не сегрегация, а мы не фашистская Германия. Просто люди должны понимать, кто перед ними, - заявила она, но тут же сама себя опровергла. - Поддерживаешь русских - носи на одежде красную звезду. Если ты идёшь против общества, против своего народа, то ты должен быть обозначен. Приличные заведения не должны пускать таких, будь то парикмахерские, заправки или кинотеатры. Пусть чувствуют себя изгоями.

Не пускать людей со звездами на одежде в парикмахерские, рестораны, кинотеатры, на заправки. Позвольте, так ведь в рейхе Гитлера все было именно так с евреями. Именно в такие места их не пускали, равно как и в транспорт. А обычные немцы боялись заговорить с людьми со звездами на одежде, чтобы самим не попасть в категорию сначала "подозрительных", а потом - и в число врагов нации.

А там и в концлагерь с вещами и со все той же звездой не за горами.

И не надо говорить, что это все сумасшедшие тетки Ницой и Фарион, которые несут бред сами по себе. Вот, например, экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Валерий Кондратюк требует в прямом эфире радио "НВ" ужесточения репрессий против русских на Украине, проверки всех на полиграфах и пожизненных сроков заключения тем, кого "заподозрят в сотрудничестве с русскими". Не докажут, а всего лишь заподозрят.

Или новые вариации старого соло в исполнении ведьмобабы (или бабоведьмы) Ирины Фарион, требующая исключить всяческое упоминание о русском языке отовсюду, вплоть до украинской Конституции.

Никаких меньшинств на Украине – ставит вопрос ребром ладони Фарион и требует принять закон, чтобы "в этом законе чётко написать, что московский язык на Украине – это язык оккупанта, это не язык национальной "меньшости", московиты – это не меньшинство и не "меньшисть", это оккупанты, как минимум, с 1659 года, когда первые военные гарнизоны появились на наших святых украинских территориях". Так что не надо нам тут вещать про "убогих сумасшедших теток", тем более, что все их хотелки, которые они высказывали, уже стали или становятся украинской реальностью.

Особо примечательно, что все эти заявления посыпались в то время, когда высокие представители ЕС приехали в Киев проводить саммит "Евросоюз – Украина" и обсуждать, как защитить "украинскую демократию от российского тоталитаризма".

При этом в Сети и СМИ долго обсуждали и перемывали косточки фэйс-контролю на этом мероприятии: какие должны быть костюмы и платья, да каких цветов. А ведь должен быть только один критерий – нашейте себе красную звезду или желтую "звезду Давида" на одежду и отправляйтесь.

Хотите на саммит, а можете и в концлагерь. В конце концов, вы что, разве лучше русских? Или вы сами нацисты?